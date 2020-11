Nekatere kraje pobelil industrijski sneg

Del Ribnice in tudi nekaterih drugih mest je v jutranjih urah pobelil sneg. A ni šlo za pravo sneženje, ki bi bilo posledica fronte, ampak za t. i. industrijski sneg, ki običajno zajame le manjša območja in je še posebej značilen za dneve z močno temperaturno inverzijo. Zaradi slednje so temperature po nižinah v teh dneh blizu povprečja za ta čas, povsem drugače pa je v višjih legah, kjer razmere bolj spominjajo na začetek septembra kot pa na konec novembra. To se bo spremenilo ob koncu tedna, ko se bo nad naše kraje spustila mrzla zračna masa iznad severa Evrope.

November se v dolgoletnem povprečju uvršča med tri najbolj mokre mesece v letu, letošnji pa se bo uvrstil med bolj suhe, za kar gre zasluga trdovratnemu anticiklonu, ki fronte z oblaki in padavinami že dalj časa usmerja stran od naših krajev. Ob takšnih razmerah se jeseni, ko so noči že dolge, po nižinah pogosto ustvarijo t. i. jezera hladnega in vlažnega zraka, ki jih marsikje spremlja trdovratna megla. Ta jezera lahko ob dalj časa trajajočem umirjenem vremenu prerastejo v prava morja. Veliko megleno morje je v preteklih dneh nastalo nad Panonsko nižino in se razširilo tudi nad vzhodno in osrednjo Slovenijo.

icon-expand Nižine vzhodne in deloma osrednje Slovenije tudi danes prekriva megla, medtem ko na zahodu sije sonce. FOTO: Arso

V krajih pod meglenim pokrovom so temperature v teh dneh povsem zimske. Ob obilici vlage marsikje predvsem ponoči nastajata slana in ivje, nekatere kraje pa je včeraj in danes pobelil celo sneg. A ni šlo za pravo sneženje, ki bi bilo posledica fronte, ampak za t. i. industrijski sneg, ki običajno zajame le manjša območja in je še posebej značilen za dneve z močno temperaturno inverzijo. Tak sneg se pogosto pojavlja v bližini močnejših toplotnih virov ali dimnikov, zato ga pogosto imenujemo tudi toplarniški sneg. Pojav je posledica dejstva, da lahko mrzel zrak vsebuje manj vodne pare kot toplejši, zato se odvečna para, ki pride iz velikih dimnikov, kondenzira na zelo majhnih delcih prahu in saj. V primeru nizkih temperatur nastanejo snežinke, ki so običajno zelo drobne in so drugačnih oblik, kot smo jih vajeni pri naravnem snegu.

icon-expand Kombinacija nizkih temperatur in megle je ponekod pričarala pravo zimsko kuliso. FOTO: Primož Gregor