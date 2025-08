'Nekatere lahko ustaviš samo na način, da se jih lotiš z istim orožjem'

"Funkcija ne bo definirala mojega vedenja, sama bom definirala funkcijo," je pred časom dejala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Ali s tem postavlja nova pravila?

"Tukaj ni šlo za vsebino, šlo je za formo. Se pravi, za okvir, ki ni vsebinski; ker moje delovanje je zelo usmerjeno v dobrobit državljanov. Gre za formo, ukalupljanja človeka v neka formalna, toga pravila, ki obstajajo že desetletja in se ne spreminjajo. In so do žensk precej strožja kot do moških. Tukaj sem rekla: Lahko se temu uklonim in podredim, ali pa ne," je poudarila v posebnem pogovoru z urednico oddaje Svet na Kanalu A Alenko Arko.