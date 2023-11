Nekatere nižine bo pobelil sneg, a zimsko veselje ne bo trajalo

Petek bo v večjem delu Slovenije oblačen in deževen. Še zlasti močno bo deževalo v hribovitih krajih na zahodu in jugu Slovenije, kjer lahko pade več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter. K nam bo dotekal še toplejši zrak, zato bo snežilo le po najvišjih vrhovih.

Močan jugozahodni veter, ki bo pihal v višjih legah, bo v petek čez dan prepihal tudi nekatere nižine in nam prinesel zelo visoke temperature za začetek decembra. Na jugovzhodu Slovenije in ob morju se lahko lokalno ogreje vse do 18 stopinj Celzija. Precej hladneje bo v zatišnih legah na severu in severovzhodu Slovenije, kjer bo le okoli pet stopinj Celzija.