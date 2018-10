Nekatere prebivalce ponoči zbudile sirene, Drava že poplavlja

Ob premikanju vremenske fronte čez Slovenijo trenutno po državi težave povzročajo predvsem močan veter in nekateri narasli vodotoki. Zaradi podrtega drevja je zaprtih več cest, nekatere so poplavljene. Tudi ponekod na avstrijski strani meje so popolne zapore cest. Skladno z napovedmi narašča pretok Drave, izdano je rdeče hidrološko opozorilo.

Po podatkih oddelka za hidrološko napoved Agencije RS za okolje (Arso) je za to noč in danes dopoldne izdano opozorilo najvišje, rdeče stopnje za porečje Drave v zgornjem in spodnjem toku. Napovedano je, da bo Drava danes vzdolž svojega toka poplavljala v širšem obsegu.

Sprožili sirene ob reki Dravi

Na nevarnost poplav so tako s sproženjem sirene že obvestili prebivalce ob reki Dravi za jezom Melje in prebivalce občine Dravograd. Po poročanju Radia Slovenija je regijski center za obveščanje Maribor s sireno prebivalce za jezom Melje opozoril nekaj pred 3. uro. Regijski center za obveščanje Slovenj Gradec pa je sporočili, da so na območju občine Dravograd opozorilno sireno sprožili ob 4.30.

Ker pričakujejo nadaljnje naraščanje pretoka Drave, občanom, ki živijo na območjih, kjer grozi poplavljanje, predlagajo, da poskrbijo za izvedbo zaščitnih ukrepov pred morebitnim poplavljanjem.

Pretok dosegel 1400 kubičnih metrov na sekundo

Na meji z Avstrijo je pretok reke Drave nekaj pred 6. uro znašal 1353 kubičnih metrov na sekundo. V jutranjih urah hidrologi pričakujejo pretok med 1800 in 2000 kubičnih metrov na sekundo, pretok pa bo čez dan dosegel konico med 2000 in 2200 kubičnimi metri na sekundo. Lokalni dotoki vzdolž celotnega toka Drave v Sloveniji bodo znašali med 100 in 200 kubičnimi metri na sekundo, kar skupno pomeni, da bo Drava danes vzdolž svojega toka poplavljala v širšem obsegu.

Sicer pa težave po državi povzročajo predvsem podrta drevesa, poplavljanje meteorne vode in narasli vodotoki. Po podatkih, ki jih na Upravo RS za zaščito in reševanje javljajo prizadeti, je to noč največ težav na območju Koroške, Gorenjske in Primorske.

Gasilci in druge pristojne službe odstranjujejo podrta drevesa na območju Prevalj, Raven na Koroškem, Podvelke, Slovenj Gradca, Mute in Laškega. Poplavljajo vodotoki na območju Naklega, Preddvora, Radovljice, Solčave in Ilirske Bistrice.

Z meteornimi vodami se medtem spopadajo na območju Škofje Loke in Postojne. Na kmetiji v naselju Podbrezje v občini Naklo je bila prekinjena dobava električne energije. Zaradi oskrbe več glav živine so domačini zaprosili Elektro Gorenjske za priklop na elektro agregat.

Zaprtih tudi več cest

Po podatki prometno-informacijskega centra so zaradi podrtega drevja zaprte ceste čez Vršič, cesta Bohinjska Bistrica-Jezero pri Ribčevem Lazu in cesta Predel-Bovec med Predelom in Strmcem. Zaradi poplavljenega cestišča pa je zaprta cesta Krnica-Radovna-Mojstrana.

Že od ponedeljka zvečer je zaprt prehod Vič, cesta Dravograd-Vič je prevozna le za lokalni promet. Na Koroškem je zaprt tudi prehod Libeliče. Zaradi sklanega podora je zaprta tudi cesta na Mangart.

Ponoči je poleg tega na izpostavljenih delih obale še poplavljalo morje.

Po napovedih meteorologov bo do jutra veter povsod oslabel, vendar ne bo ponehal. Čez dan bo še vetrovno, hitrost vetra pa naj ne bi presegala opozorilne vrednosti. Po napovedih vremenoslovcev bodo tudi padavine do jutra večinoma ponehale, zjutraj bo deževalo le ponekod v zahodni in južni Sloveniji.