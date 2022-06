240 delovnih ur na mesec in plačilo: 13 centov za prevožen kilometer

Poceni delovna sila iz Indije in s Filipinov je bila pri enem od naših prevoznikov že praksa v preteklosti, se spominja Goran Lukič iz Delavske svetovalnice. "V tem trenutku jih pri v tem avtoprevozniškem podjetju ni več, so pa bili tam zaposleni, zdaj pa vprašanje, kje so," se sprašuje Lukič.

In v kakšnih pogojih zdaj živijo, nadalje Lukič, saj so po odpovedi velikokrat prepuščeni sami sebi. Tudi pogoji dela in življenja v podjetju Marinblu oziroma Selea, ki so, spomnimo, pretekli teden pretresli javnost, so se že zgodili in to praktično vsem na očeh. "Vem za zgodbe, ki so se dogajale v centru Ljubljane z Bangladeškimi delavci, ki so spali dobesedno na tleh ene gostilnice na koncu Trubarjeve in delali po 15, 16 ur, s tem, da jim je delodajalec osebne dokumente odvzel. Epilog: na koncu ni bilo nič, še vedno je kazenska ovadba aktualna," opozarja Lukič.

0,13 evra za prevožen kilometer

In zakaj sploh iskanje tujih delavcev? Ker so slovenski po pravično plačilo odšli v tujino, pojasni Boris Perš. "Voznik v Sloveniji bi moral za svoje nadure in vse stvari imeti plačano okoli 2500, 2600 evrov plače," opozori Perš. Kakšna pa je realnost? "Pri nas plačujejo po kilometru, a kršijo evropsko uredbo."