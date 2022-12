Nekateri dijaki si ne morejo več privoščiti šolanja

Ljubljanska, mariborska in obalna dijaška skupnost ter Dijaška organizacija Slovenije so nedavno na vlado in na ministrstvi za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter za izobraževanje, znanost in šport naslovile poziv k uvedbi subvencij oskrbnin v dijaških domovih, so sporočili iz Študentske organizacije Slovenije.

Vlada je z zakonom o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju za tekoče šolsko leto iz državnega proračuna dijaškim in študentskim domovom pokrila razliko med izhodiščno ceno oskrbnine, ki je veljala v minulem šolskem letu, in zvišano za vrednost indeksa rasti cen življenjskih stroškov. Kljub temu menijo, da ta ukrep ne zadostuje, saj dijakov iz socialno šibkega okolja ne naslavlja v polni meri. Izhodiščna cena oskrbnine tako za to šolsko leto znaša 239,80 evra mesečno, kar je za marsikoga neobvladljiv strošek, so poudarili.

Ob tem spominjajo na pravilnik, iz katerega je moč razbrati, da do subvencioniranja oskrbnine v dijaških domovih ni upravičena socialno šibka družina, če je v dijaškem domu nastanjen samo en otrok, ne glede na višino dohodkov v določeni družini. Nastanitev v dijaškem domu namreč znaša 239,80 evra, v najboljšem primeru pa 153,87 evra, če od nje odštejemo dodatek za bivanje, ki ga prejme dijak, upravičenec do državne štipendije.

Vlado pozivajo, da pripravi ustrezno zakonodajo, ki bo smiselno naslavljala socialno šibke družine, predvsem tiste, kjer je v dijaških domovih nameščen samo en otrok. Prepričani so, da mora država prednostno poskrbeti za najšibkejše in jim omogočiti enake možnosti za kakovostno izobrazbo v vseh delih Slovenije, so še dodali.

V dijaške domove je po podatkih ministrstva za izobraževanje v tem šolskem letu vpisanih okoli 5000 srednješolcev. V Sloveniji je trenutno sicer 36 dijaških domov, največ jih je v osrednjeslovenski in podravski regiji.