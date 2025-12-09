Nekateri domovi za starejše opozarjajo: Do konca leta ne bomo zmogli

Prehod v nov sistem dolgotrajne oskrbe naj bi se po informativnih izračunih izplačal vsem, ki so se za to odločili. Koliko več jim bo januarja ostalo v žepu, preračunavajo tudi v hrastniškem domu.

"Zdaj plačujem okoli 1000 evrov. Mislim, da bom ostala približno na istem, ker imam svojo sobo, svoje stranišče in kopalnico. Na to sem pripravljena in na to računam," nam pove ena od oskrbovank doma. Spet drugi: "Zdaj sem plačeval skupaj s stroški okoli 1050 evrov. Po novem pa bo okoli 950 oz. 980 evrov."

Da bodo zares vstopili v nov sistem, morajo do konca decembra podpisati še osebni načrt storitev, ki ga morajo zanje pripraviti v domovih.

"Stanovalci so bili že nekaj tednov nazaj obveščeni o tem, kaj jih čaka, tako da smo z včerajšnjim dnem začeli podpisovati osebne načrte. Podpisanih jih imamo že okoli 10 od 132 in računam, da jih bo do konca tega tedna podpisanih večina ali kar vsi," upa direktor DSO Hrastnik Borut Vidmar.