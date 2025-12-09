Svetli način
Slovenija

Nekateri domovi za starejše opozarjajo: Do konca leta ne bomo zmogli

Ljubljana, 09. 12. 2025 19.52 | Posodobljeno pred 27 minutami

Žana Vertačnik
Kaj se bo s cenami položnic v domovih za starejše zgodilo januarja? Vlada pravi, da bodo nižje, a težava je lahko tudi na strani domov, kjer morajo do konca decembra pripraviti vso dokumentacijo. Kot pravijo v enem od koroških domov: "Čeprav delamo vse, da bi to postala zgodba o uspehu, je morda treba računati tudi na to, da v domovih včasih česa ne zmoremo." Kaj torej to pomeni za oskrbovance?

Prehod v nov sistem dolgotrajne oskrbe naj bi se po informativnih izračunih izplačal vsem, ki so se za to odločili. Koliko več jim bo januarja ostalo v žepu, preračunavajo tudi v hrastniškem domu.

"Zdaj plačujem okoli 1000 evrov. Mislim, da bom ostala približno na istem, ker imam svojo sobo, svoje stranišče in kopalnico. Na to sem pripravljena in na to računam," nam pove ena od oskrbovank doma. Spet drugi: "Zdaj sem plačeval skupaj s stroški okoli 1050 evrov. Po novem pa bo okoli 950 oz. 980 evrov."

Da bodo zares vstopili v nov sistem, morajo do konca decembra podpisati še osebni načrt storitev, ki ga morajo zanje pripraviti v domovih.

"Stanovalci so bili že nekaj tednov nazaj obveščeni o tem, kaj jih čaka, tako da smo z včerajšnjim dnem začeli podpisovati osebne načrte. Podpisanih jih imamo že okoli 10 od 132 in računam, da jih bo do konca tega tedna podpisanih večina ali kar vsi," upa direktor DSO Hrastnik Borut Vidmar.

Dolgotrajna oskrba
Dolgotrajna oskrba FOTO: Shutterstock

Dom sta danes obiskala tudi resorni minister Simon Maljevac in premier Robert Golob, ki je o svojem obisku dejal, da si želi v neposrednem dialogu z vodstvi DSO-jev prepričati se, "ali aktivnosti znotraj domov potekajo na način, da bodo položnice januarja dejansko nižje in da bodo njihove pravice spoštovane".

Medtem ko birokracija pretirano ne skrbi največja domova v Ljubljani in Mariboru, pa se skeptični oglašajo s Koroške. "Sodelavci morajo individualno za vsakega posebej vnašati podatke, zaradi česar je delo zelo zamudno, zelo zahtevno, program še ne deluje popolnoma. Tako da je še kar nekaj ovir," direktorica Doma starejših Na Fari - Prevalje Helena Bezjak Burjak.

Meni, da bi bile lahko te ovire za preostanek prazničnega meseca prevelike: "Je pa vsekakor cena na strani naših zaposlenih zelo velika, ker smo tudi same tabele s prevedbami stanovalcev dobivali zelo pozno. Eno z drugim pomeni veliko skrb in pričakovanje. Morda je treba računati tudi na to, da kdaj v domovih nečesa ne zmoremo."

Do danes še niso uspeli zaključiti nobenega načrta za skupno 190 stanovalcev, ta teden jih bodo začeli predstavljati in pridobivati podpise. In če jim ne bo uspelo? "Zaenkrat nismo naleteli še na situacijo, ki bi zahtevala kakšen plan B. Če se bo seveda taka situacija zgodila, jo bomo rešili, kot rešujemo dnevno vse ostale situacije," pravi Maljevac.

V delu pa se utapljajo tudi na ljubljanskem centru za socialno delo - vstopni točki za dolgotrajno oskrbo, ki mora prva prižgati zeleno luč 20.000 ljudem v domovih. Zagotovili so, da so prevedbeni postopki izvedeni do te stopnje, da bodo upravičenci dobili, kar jim pripada.

dolgotrajna oskrba domovi za starejše starostniki
