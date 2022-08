Nekateri izvajalci tečajev za pridobitev digitalnega bona prijav ne sprejemajo več

Razpis za izbor izvajalcev teh izobraževanj je bil objavljen sredi maja, izbranih je bilo 29 izvajalcev v vseh statističnih regijah. Nekateri izmed izbranih izvajalcev z zbiranjem prijav še niso začeli in bodo to storili v prihodnjih tednih. Med drugimi bodo v Javnem zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana, ki je največja od 34 ljudskih univerz v Sloveniji, prijave zbirali v živo, in sicer 22. avgusta med 9. in 17. uro.

Med izvajalci, ki so z zbiranjem prijav že začeli, je tudi družba B&B, ki bo izobraževanja izvajala na območju Kranja, Cerkelj na Gorenjskem, Škofje Loke in Radovljice. Kot so danes sporočili iz podjetja, so od objave seznama prejeli več kot 800 klicev in več kot 400 elektronskih sporočil oseb, ki se želijo prijaviti na izobraževanja, medtem ko imajo po odločbi na razpolago 281 prostih mest.

Ob tem opozarjajo, da zaradi izredno velikega zanimanja za prijavo in omejenega števila razpisanih mest prihaja do nezadovoljstva in celo groženj njihovim sodelavcem s strani oseb, ki so ostale brez možnosti prijave.