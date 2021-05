Nekateri maturanti so v času opravljanja maturitetnih preizkusov prejeli vabilo za drugi odmerek

Proti covidu-19 smo pred mesecem dni, 23. aprila, cepili tudi maturante, ki so se za to odločili. Cepili so jih s cepivom AstraZenece, mlajše od 18 let pa s cepivom proizvajalcev Pfizer in BioNTech, ki je registrirano za osebe, stare 16 let in več. Maturante je vlada namreč v strategiji uvrstila med prednostne skupine, da ne bi bili zaradi možnosti okužbe z novim koronavirusom še dodatno pod stresom in da bi se lahko v miru pripravljali na zrelostni izpit.

A zdaj nekateri maturanti v času trajanja mature po le petih tednih prejemajo vabila za cepljenje z drugim odmerkom cepiva proizvajalca AstraZeneca. Zdravstvene domove smo povprašali, ali to drži in ali lahko maturanti cepljenje prestavijo, če se ne želijo cepiti v tem času.

V Mariboru drugih doz za maturante niso naročili, drugod lahko cepljenje odložijo do 12. tedna

Kot so zatrdili v ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, v času opravljanja maturitetnih preizkusov nimajo naročenih drugih doz za cepljenja maturantov. Iz ZD doma Celje pa so nam pojasnili le, "da ni noben problem, če maturanti prestavijo cepljenje v okviru do 12 tednov po prvem odmerku AstraZenece."

Iz ZD Ljubljana so odgovorili, da je "Po SmPC cepljenje možno 4–12 tednov po prvem odmerku in temu sledimo. Glede na razporede drugih odmerkov vseh cepiv, s katerimi cepimo v Cepilnem centru ZD Ljubljana, in pa prošnje ljudi, da želijo biti cepljeni pred poletjem, ko lahko nenazadnje računamo tudi na slabši odziv na vabljenje zaradi dopustov, smo za večino pacientov, cepljenih z AstraZeneco, predvideli izvedbo revakcinacij v mesecu juniju, v povprečju je to 6–8 tednov po prvem odmerku."

Večina je tudi že prejela vabila s termini za drugi odmerek: "Tiste, ki bi želeli biti cepljeni prej in bo to izvedljivo glede na prejete količine cepiva in plan cepljenja, bomo cepili prej."Dodali so, da je od vseh oseb maturantov manjši delež, na 2. odmerek pa so naročili vse, ki nanj čakajo: "Tisti, ki se ne bodo udeležili cepljenja, bodo ponovno vabljeni na termine od 28. junija do 4. julija 2021."