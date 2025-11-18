Nekateri na podeželje, drugi v mesto. Kakšni so razlogi?

Tudi cene parkiranja, stroški prevoza, po drugi strani pa velika gneča, ki duši prestolnico, so med dejavniki, zaradi katerih se ljudje odločajo za življenje v prestolnici ali pa za selitev na podeželje. Ali se trend selitev izven mest krepi tudi zaradi vrtoglavih cen nepremičnin?

"Tukaj, kjer mi živimo, je res luštno. Kamorkoli greš, imaš kakšno gozdno pot in lepe poti za sprehode. Ni veliko prometa oz. malokrat pride mimo kakšen avto," prednosti življenja na podeželju opiše Tjaša Petrič Cvet, nekdanja novinarka naše oddaje, ki se je za selitev iz mesta na vas odločila pred desetimi leti. "Vedno me je vleklo na Dolenjsko, ker sem imela iz tega konca tudi babico. Vedno sem med nepremičninami iskala, kaj ta konec ponuja. Vedela sem, da se moje življenje ne bo nadaljevalo v Ljubljani," razloži. Našla je hiško, v katero se je zaljubila in se odločila, da je napočil čas za življenjsko spremembo – selitev na podeželje. Kmalu po tem je sledila še menjava novinarskega poklica za dotedanji hobi – izdelavo nakita v domači delavnici. Kljub izpolnitvi dolgoletne želje so začetki terjali veliko dela. Eno je bila prenova hiše, drugo pa navajanje na spremembo. "Tudi mož je prej živel v Ljubljani, ob eni zelo prometni cesti. Kaj v bistvu pomeni živeti v takem kraju ..." Spomni se, da jo je prve noči večkrat zbudil in jo vprašal: "A slišiš to?" Nato pa je pripomnil, da ne sliši nič, se nasmeje Tjaša.

Večja možnost izbire v mestih

In če sta zakonca z dvema otrokoma z življenjem na podeželju zadovoljna prav zaradi miru, pa je mestni vrvež tisto, kar Alenko Arko – trenutno dnevno urednico Svetove oddaje – vsak dan znova prepriča v prednosti mestnega življenja: "Je vseeno večja možnost izbire. Jaz se ne rabim voziti, da bi videla film, ne rabim se voziti na premiero v Dramo, lahko grem v svoj Kinodvor peš, lahko grem v Cankarjev dom, lahko grem v knjižnico, ko hodim." Ljubljana se je, pravi Alenka, ki v prestolnici živi vse življenje, spremenila. Nekoč je bilo denimo manj lokalov in izbire, danes jo je več, je pa tudi več ljudi. "Jaz grem recimo v soboto na tržnico. To je en tak ritual za veliko meščanov. In slalomiram z vozičkom, ker se mi vedno mudi. In potem včasih malo preklinjam skupine ljudi, ki tako stojijo in gledajo," razloži Alenka. Bolj živahno Ljubljano delajo tudi turisti – število njihovih prihodov se je od 2014 do leta 2024 denimo povečalo za več kot 100 odstotkov, število prenočitev pa za več kot 120 odstotkov. "Zdaj kar malo šok doživim, ko pridem v tisto gužvo. Ker se od tega odvadiš. Takrat si rečeš, še dobro, da nimam tega več v svojem vsakdanu," pravi Tjaša.

Na vasi so odnosi bolj poglobljeni

Eno je torej razlika med gnečo in mirom, drugo pa odnosi med ljudmi, meni Tjaša. Ti so po njenem na podeželju bolj poglobljeni: "Sigurno gre tudi za to, da je tukaj toliko manj ljudi. V mestu se sigurno ne moreš kar z vsakim povezati. Jaz se spomnim, ko sem bila otrok, kako me je mami vedno učila – ker sem tudi iz majhnega kraja – pozdravljati ljudi, ki jih srečaš na poti. In potem sva bile enkrat v Ljubljani in sem jaz pozdravila in me je tista gospa čudno pogledala. Ampak mami je rekla, tukaj pa ni treba, ker je to malo čudno." Kljub temu, meni Alenka, si pristne odnose lahko zgradiš povsod: "Če si v milijonskem mestu ali pa v Ljubljani, si ustvariš v nekem trenutku nek krog in neke svoje destinacije. Jaz grem vsako soboto zjutraj na kavo v isti lokal, ki mi je všeč, ki je mogoče malo umaknjen." O selitvi na podeželje ne razmišlja. "Mogoče, če bi živela v času Jane Austen, pa bi kakšnega grofa Darcyja spoznala, ki bi imel ogromen grad, bi mogoče razmišljala o tem, da bi se selila. Zdaj pa ne," se pošali.

Vrtoglave cene nepremičnin v mestih