OZS: Nekateri obrtniki bodo plačevali 500 odstotkov več

"Davek na nepremičnine bo udaril obrtnike in podjetnike!" dan preden bo predlog znova pretresala koalicija, opozarja Obrtna zbornica Slovenije (OZS) in opozorilom dodaja konkretne izračune.

Pripravili so jih na podlagi 51 odločb o nadomestilih za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2018 in ugotovili, da se bo dajatev pri poslovnih nepremičninah v povprečju dvignila za 173 odstotkov. "OZS je od obrtnikov in podjetnikov iz različnih slovenskih občin pridobila 51 odločb NUSZ za leto 2018. Na podlagi predlaganih stopenj davka (0,6 % za poslovne nepremičnine), pri čemer smo izhajali iz vrednosti nepremičnin po GURS, smo ugotovili, da se bo pri poslovnih nepremičninah dajatev dvignila v povprečju za 173 odstotkov," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Dodatne obremenitve obrtnikov in podjetnikov z novim davkom na nepremičnine so za nas nesprejemljive. Te nikakor ne smejo biti višje od sedanjega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča," ob tem pojasnjuje predsednik OZS Branko Meh.

Po njihovih izračunih bodo spremembo obdavčitve pri poslovnih nepremičninah najmanj občutili v občini Kobarid, najbolj pa v sosednjem Tolminu, kjer se bo dajatev v primerjavi s sedanjim NUSZ dvignila za 500 odstotkov. V Izoli se bo dajatev povečala za 455 odstotkov, v Slovenskih Konjicah za 365, v Rušah za 341 in na Vrhniki za 316 odstotkov, trdijo. Veliko več bodo plačevali tudi v Metliki in Litiji, in sicer 264 in 238 odstotkov več, v Ljubljani pa bo razlika znašala 99 odstotkov.

Na OZS so ob tem spomnili, da so bili že leta 2013 pobudniki peticije proti davku na nepremičnine, saj se niso strinjali s tedanjim predlogom o 75-odstotni obdavčitvi poslovnih in industrijskih nepremičnin. Zakon o davku na nepremičnine je nato leta 2014 padel. "Proti višjim obdavčitvam poslovnih nepremičnin se bomo borili tudi sedaj," je odločen Meh.

Ministrstvo za finance v izhodiščih predlaga, naj pri določitvi davčnih stopenj upoštevajo sedanje efektivne stopnje ter tako za stanovanja določijo 0,1-odstotno stopnjo in za druge stavbe 0,6-odstotno stopnjo.

Izračun po občinah (vir: OZS)