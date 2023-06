Nekateri plazovi po nedavnih nalivih sanirani, škode za več kot 50 tisoč evrov

Nedavni močni nalivi so povzročili obsežne plazove na kmetijskih zemljiščih, ki predstavljajo neposredno nevarnost za kmetovalce in pridelke ter lahko povzročijo obsežno gospodarsko škodo na kmetijskih zemljiščih, so poudarili v skladu.

"V teh primerih je hitro in usklajeno ukrepanje ključnega pomena. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je takoj pristopil k sanaciji plazov na zemljiščih v zakupu kmetov, zlasti v Halozah in Slovenskih goricah, kjer je bilo s terenskim popisom zabeleženih več kot 40 plazov oziroma zemeljskih usadov zaradi posledic neurja s skupno vrednostjo sanacij več kot 50.000 evrov," so navedli.

Pri manjših plazovih so izvedli nujno sanacijo z vzpostavitvijo začasnih opornih zidov, preusmeritvijo vode in obnovo erodiranih delov zemljišč. "S tem ukrepanjem smo prispevali k zmanjšanju trenutne škode in preprečili nadaljnjo degradacijo kmetijskih zemljišč," so poudarili.

Poteka ocena škode po obilnem deževju med 14. in 23. majem

Pri večjih plazovitih območjih, ki zahtevajo obsežnejše sanacijske ukrepe, pa sklad pripravlja javno naročilo za izvedbo del, kar vključuje strokovno oceno razsežnosti plazov in načrtovanje ustrezne sanacijske strategije. Ob tem sklad tesno sodeluje s strokovnjaki in izvajalci ter upošteva najboljše prakse pri izbiri tehnik in materialov za obnovo prizadetih območij.

"S pripravo javnega naročila bo sklad omogočil izvedbo sanacijskih del s strani strokovno usposobljenih izvajalcev, kar je ključno za učinkovito obnovo in preprečevanje nadaljnje gospodarske škode," so zapisali.