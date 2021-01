Nekateri pravoslavni kristjani opolnoči dočakali novo leto

Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug so v Srbiji pravoslavno novo leto pričakali v skladu z epidemiološkimi ukrepi. V cerkvi sv. Save v Beogradu so imeli opolnoči liturgijo in molitve za blagoslov v novem letu. "Leto, ki je za nami, je bilo leto resnih preizkušenj, naš narod pa se je znašel pred resnim preizkusom vere, trpljenja, ljubezni in pomiritve," so ob tem zapisali na spletni strani cerkve sv. Save.