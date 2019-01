Nekateri pravoslavni kristjani vstopili v novo leto

Sicer pa obstaja tudi novi pravoslavni ali Milankovićev koledar, ki so ga sprejele grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve in se z gregorijanskim ujema v letih od 1901 do 2799.

Po poročanju portala Nova godina 2019 so pravoslavni kristjani novo leto med drugim lahko pričakali pred hramom sv. Save v Beogradu ob kuhanem vinu in ognjemetu. Gre za eno največjih pravoslavnih cerkev v regiji. Verniki so se zbirali še pred drugimi pravoslavnimi cerkvami, pa tudi na različnih zabavah in koncertih.

V Rusiji pa večina pravoslavnih kristjanov novo leto preživlja z družino. Še 12 dni po pravoslavnem božiču, ki je nastopil prejšnji ponedeljek, so tam običajne tudi različne ljudske aktivnosti, kot sta petje božičnih pesmi in vedeževanje, so napisali na portalu Russia Beyond.

Tudi v Gruziji ta praznik navadno pričakajo v krogu družine in bližnjih, ob tem pa se sladkajo z različnimi značilnimi prazničnimi jedmi. Gre za oreščke, namočene v staljeni pektin. To sladico nato obesijo in pustijo, da se posuši, kar ji da značilno podolgovato obliko. Domačini so jo po poročanju portala Georgia Starts Here poimenovali kar gruzijski Snickers.

V Sloveniji sta od pravoslavnih cerkva registrirani Zagrebško - ljubljanska metropolija Srbske pravoslavne cerkve (od leta 1976) in Makedonska pravoslavna skupnost Sveti Kliment Ohridski (od leta 1994).

Po podatkih Statističnega urada RS se je na popisu prebivalstva leta 2002 za pravoslavne kristjane opredelilo 45.908 prebivalcev oz. 2,3 odstotka prebivalcev, s čimer pravoslavni kristjani predstavljajo tretjo največjo skupino po veroizpovedi v Sloveniji.