Nekateri prejeli več kot 2000 evrov, drugi na regres še čakajo

Regres mora znašati vsaj dobrih 1024 evrov, a številna podjetja so to številko presegla. Med njimi so NKBM, GEN-I in Cinkarna Celje, vsi ti so svojim zaposlenim namenili več kot 2 tisočaka. Le nekaj evrov manj sta dala oba naša farmacevta, Krka in Lek, precej radodarni so bili tudi na Telekomu Slovenije, v NLB in na Pošti Slovenije. Uslužbenci javnega sektorja so medtem dobili 1.050 evrov, torej malo nad zakonsko določenim zneskom.

Precej slabše se godi več kot 81 tisoč delavcem, ki tega denarja še vedno niso dobili. Lani ob takem času je bila ta številka sicer le minimalno nižja – brez denarja za letni dopust je bilo dobrih 80 tisoč ljudi. A zakon to v nekaterih primerih dejansko dopušča, kadar ima na primer podjetje likvidnostne težave, lahko izplačilo zamakne do 1. novembra.