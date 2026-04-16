Slovenija

Nekateri starši naj bi po lažna cepilna potrdila hodili v Avstrijo

Ljubljana, 16. 04. 2026 19.34

Manca Turk
Cepljenje otrok

Ali nekateri slovenski starši, ki svojih otrok ne želijo cepiti, po lažna potrdila hodijo k našim severnim sosedom? Pediatri opozarjajo na prakso, ki da traja že od leta 2021, ko naj bi določeni starši po nalepko za obvezna cepljenja, brez katerih otroci v vrtec po zakonu ne smejo, hodili k avstrijskemu zdravniku.

Pediatri opozarjajo, da ne morejo dokazati, ali je zdravnik otroke res cepil ali pa so starši za lažno nalepko plačali. Zato jih je nekaj staršem ponudilo celo preverjanje protiteles, kar pa so zavrnili.

Starši, ki so vztrajno zavračali cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, ki je obvezno za vstop v vrtec, so k izbranemu pediatru kar naenkrat prišli z avstrijsko nalepko, da je bil njihov otrok cepljen čez mejo, je prvi poročal Dnevnik.

"Ta zdravnik nalepi nalepko v našo cepilno knjižico, se podpiše, da žig in da datum," pojasnjuje pediatrinja Alenka Rus.

Enako se dogaja tudi pri cepljenju proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju pa otroški paralizi, pripoveduje Rusova, ki zdravi tri paciente s takšno cepilno knjižico. Ali so bili res cepljeni? "Mi tega dokazati ne moremo," pravi.

Cepljenje, otrok
Cepljenje, otrok
Nekaj pediatrov je staršem zato ponudilo celo preverjanje protiteles, a so starši to absolutno zavrnili, razlaga pediatrinja.

"Potem zahtevajo od pediatra, da jim napiše neko potrdilo. Mnenje naše pravne službe je bilo, da to pa pediater ni dolžen narediti za cepljenje, ki ga ni opravil," pojasnjuje dr. Marta Grgič Vitek z NIJZ.

Zdravniška zbornica trdi, da je avstrijskega zdravnika prijavila inšpektoratu, kjer o prijavi ne vedo nič. NIJZ pa je sum kaznivega dejanja policiji prijavil včeraj.

"Da pa nekdo zavestno zavaja otroka, zdravstveno osebje, to se mi pa zdi res zavržno dejanje," dodaja predsednik Sekcije za primarno pediatrijo Denis Baš.

In kot poudarja Denis Baš, ne gre zgolj za domnevno nezakonito prakso. "Ampak za ogrožanje otrokovega zdravja, ker recimo, če se otroku, ki je po dokumentaciji zaščiten proti tetanusu, nekaj zgodi, je obravnavan v bolnišnici in osebje misli, da je zaščiten, v resnici pa ni, in to je lahko zelo hudo narobe."

Nenazadnje lahko v vrtcu okuži otroka, ki bi ga starši radi zaščitili, a ga iz medicinskih razlogov ne smejo cepiti.

Kar je za večino le modrica, je za nekatere lahko nevarna krvavitev

