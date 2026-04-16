Nekateri starši naj bi po lažna cepilna potrdila hodili v Avstrijo

Pediatri opozarjajo, da ne morejo dokazati, ali je zdravnik otroke res cepil ali pa so starši za lažno nalepko plačali. Zato jih je nekaj staršem ponudilo celo preverjanje protiteles, kar pa so zavrnili.

Starši, ki so vztrajno zavračali cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, ki je obvezno za vstop v vrtec, so k izbranemu pediatru kar naenkrat prišli z avstrijsko nalepko, da je bil njihov otrok cepljen čez mejo, je prvi poročal Dnevnik.

"Ta zdravnik nalepi nalepko v našo cepilno knjižico, se podpiše, da žig in da datum," pojasnjuje pediatrinja Alenka Rus.

Enako se dogaja tudi pri cepljenju proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju pa otroški paralizi, pripoveduje Rusova, ki zdravi tri paciente s takšno cepilno knjižico. Ali so bili res cepljeni? "Mi tega dokazati ne moremo," pravi.