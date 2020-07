Nekateri upokojenci že preizkusili nove brezplačne vozovnice

"Prijatelje imamo po vsej Sloveniji, morda jih bomo tudi obiskali," je dejala upokojenka Tatjana Voj . Kot je opisala, si je kartico želela urediti že v začetku prejšnjega tedna. "Šla sem v avtobusno poslovalnico Arrive v Luciji in povprašala, kako je s kartico." Kot je dodala, zaposleni o kartici niso bili obveščeni. V poslovalnici je nato pustila svojo vizitko, zaposleni pa so jo poklicali še isti dan popoldne. "Dobila sem obrazec in ga izpolnila. Nato pa sem se potrudila in vsak dan povprašala, ali je že kartica," je še povedala. Kartica je bila izdelana v tednu dni.

Nekateri upokojenci so imeli sicer nekaj težav pri urejanju kartice, ki upokojencem, invalidom, veteranom in starejšim od 65 let omogoča brezplačen prevoz, pri koriščenju pa ne.

Po njenih besedah je za nekatere podeželske kraje javni promet tisto, kar jih povezuje z ostalo Slovenijo. Zato je pozvala ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca , naj sledi cilju obnavljanja infrastrukture in izboljševanja javnega prometa. "Da bomo obnavljali železniško infrastrukturo. Ampak hkrati tudi ne smemo pozabiti na avtobusni prevoz, ker tirov nimamo do vsakega mesta, cesto pa imamo," je dodala.

To upokojencem sicer predlaga tudi predsednica SAB Alenka Bratušek . "Nekaj dni lahko lepo preživijo v Sloveniji," je dejala. Bratuškova je izpostavila težave, ki jih imajo starejši pri urejanju kartice, kritična je predvsem do posredovanja informacij. Opozorila pa je tudi, da za starejše še vedno ostaja plačljiv mestni potniški promet. "Na žalost nismo uspeli prepričati županov, vsaj dveh največjih mest, da pristopita k temu projektu," je povedala Bratuškova.

Spomnila je tudi na ukrep ministrstva, ki letos študentom ne bo omogočil brezplačnega prevoza med poletjem. "Na isti dan, ko upokojencem omogočamo brezplačne vožnje po Sloveniji, se je vlada odločila za varčevanje na študentih oz. na subvencioniranih vozovnicah, kar je velika napaka," je še povedala. Kot je dejala, se je kot infrastrukturna ministrica zavzemala za brezplačen urejen javni potniški promet."Samo na tak način bomo zmanjšali promet po cestah," je še dodala.

Do brezplačnega prevoza so od danes upravičeni upokojenci oz. starejši, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti. Upravičeni so tudi imetniki invalidske kartice ugodnosti in vojni veterani. Po ocenah ministrstva gre za 600.000 oseb, na ministrstvu pa so do zdaj obdelali okoli 2000 vlog.

Brezplačen medkrajevni potniški promet je tako na voljo tudi študentom invalidom. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob tem v sporočilu za javnost poudaril, da je varuh kar šest let opozarjal na diskriminacijo študentov invalidov glede povračil stroškov za prevoz med kraji bivanja in izobraževanja. Gibalno ovirani študenti namreč niso mogli uveljavljati povračil stroškov javnega prevoza tako kot drugi študenti, je opozoril.

"Varuh je zato v svojih letnih poročilih vlado leta opozarjal na sistemske pomanjkljivosti na tem področju, ki so prikrajšale gibalno ovirane študente ter kršile njihove temeljne pravice in svoboščine. Z novelo zakona o prevozih v cestnem prometu smo dokazali, da se s sodelovanjem in dialogom da marsikaj spremeniti in premakniti," je še poudaril.

Novelo zakona o prevozih v cestnem prometu, ki ureja brezplačen prevoz upokojencev, je DZ podprl lani. Možnost brezplačnega javnega prevoza so poslanci v zakonsko besedilo vključili, ko je že bilo v parlamentarnem postopku. Dopolnilo je vložila poslanska skupina SDS. Ministrstvo je takrat vodila Alenka Bratušek.