Nekateri vaščani Letuša proti selitvi: 'To je naš dom, trga se mi srce'

Grozljivi prizori še vedno prihajajo iz vasi Letuš, kjer se združita reki Paka in Savinja. "Dovolj nam je trepetanja," je predlog občine, da jih preseli, za nekatere prebivalce zasijal kot luč na koncu tunela. Mnenja pa so različna. Nekateri vas želijo zapustiti, nekateri ne. "Že štirikrat se je zgodilo, tokrat pa je bilo najhujše in zdaj je dovolj," pove vaščanka, proti njej pa sosed, ki krivi občino, češ da bi ta že ob začetku gradnje mogla reči ne.

V občini Braslovče je 150 hiš, od tega okoli 30 vikendov, ki so jih odločeni preseliti, podreti. "Imamo plan z ministrstvom, stroko in vlado, da poiščemo nadomestna zemljišča, naredimo hiše na ključ, jih preselimo in bo to razlivno območje Savinje," pojasnjuje župan Tomaž Žohar. S tem ne bi zaščitili le Braslovč, ampak tudi Solčavo, pa Laško in Celje, doda.