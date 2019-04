Voznik po avtocesti povprečno 197 km/h, drugi skozi naselje s skoraj 130 km/h

Ukrepi, ki so jih sprejeli policisti: - 100 voznikov so za manjše prekoračitve hitrosti le opozorili, - 93 tujim voznikom so izrekli globo, ki so jo plačali na kraju, - zoper dva voznika so podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče, - 446 voznikom so na kraju izdali plačilni nalog, - 221 voznikov pa lahko pričakuje, da jim bo po pošti poslan plačilni nalog oziroma obvestilo o ugotovljeni prekoračitvi hitrosti.

Popolnoma brez kršitev kljub vsemu ni šlo, saj so policisti ugotovili 862 prekoračitev hitrosti, največ, kar 584, v naseljih. Na cestah izven naselja so ugotovili 166, na avtocestah pa 112 prekoračitev hitrosti.

Včerajšnji maraton nadzora hitrosti, v sklopu katerega so polcisti na 611 lokacijah preverjali, kako težko nogo imajo vozniki, je dosegel svoj namen, saj se je promet po državi umiril, naše ceste pa ta dan niso zahtevale življenja, so sporočili policisti.

Neslavni rekorderji

Čeprav so bile aktivnosti napovedane in celo objavljene lokacije meritev hitrosti, so policisti obravnavali nekaj višjih prekoračitev hitrosti, ki kažejo na povsem neodgovorno ravnanje posameznih voznikov:



- na območju Pomurja so v naselju, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h, policisti vozniku izmerili hitrost 126 km/h

- na avtocesti so z videonadzornim sistemom Provida vozniku na 1.053 metrih razdalje izmerili povprečno hitrost 197,12 km/h

- na odseku avtoceste, kjer je hitrost omejena na 110 km/h, so vozniku izmerili hitrost 176 km/h

- na odseku avtoceste, kjer je hitrost omejena na 100 km/h, so na stacionarnem merilniku hitrosti, ki je označen s prometnim znakom, vozniku izmerili hitrost 160 km/h.

"Splošna ugotovitev nadzora pa je sicer pozitivna, saj je po vsej državi promet potekal umirjeno, večina voznikov pa je vozila v skladu z omejitvami hitrosti. Takšno ravnanje se je pozitivno odrazilo v prometni varnosti, saj je policija včeraj obravnavala le dve prometni nesreči, v kateri sta se dva kolesarja težje telesno poškodovala, in štiri prometne nesreče, v katerih so se štiri osebe lahko telesno poškodovale (dva kolesarja, voznik motornega kolesa in voznik osebnega avtomobila)," so zadovoljni policisti.