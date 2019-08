Nekateri vozniki še vedno dajejo prednost pločevini pred življenjem

Kljub nenehnim opozorilom tako policije kot Darsovih uslužbencev, ne mine neurje ali naliv s točo, ko Darsove nadzorne kamere ne bi posnele očitno neizogibnih prizorov na avtocestah: ustavljanje vozil v predorih, pod nadvozi, na prometnih ali odstavnih pasovih, obračanje …

V soboto je izstopal primer v predoru Kastelec na primorski avtocesti. V roku 15 minut se je zaradi nevarnega ravnanja voznikov promet v predoru proti Kopru ustavil kar dvakrat. Prvič se je voznik ustavil zgolj za kratek čas, tako da ni povzročil kolone, so nam sporočili z Dars.

Čez 15 minut sta se v istem tunelu tik pred izhodom ustavili še dve vozili s tujima registrskima tablicama. Za njima je na obeh pasovih nastala 100 metrska kolona od 25 do 30 vozil, so zatrdili na Darsu: "Zato so nadzorniki prometa iz pristojnega Regionalnega centra Kozina takoj zatem zaprli predor oziroma ta del primorske avtoceste."Ob tem so voznike po zvočniku opozarjali, naj peljejo naprej oziroma zapustijo tunel.

Dars zato opozarja, da je tovrstno početje neodgovorno in predvsem zelo nevarno dejanje:"Če bi na primer prišlo do požara na katerem od vozil, zaustavljenih v predoru, za tema dvema, ki sta na izstopu iz tunela zaprla ob prometna pasova, bi bile posledice lahko zelo hude." Vozniki, ki povzročajo takšne prekrške, ne ogrožajo zgolj sebe, temveč tudi druge udeležence v prometu.

Kaj storiti, če nas na cesti ujame močna nevihta?

Dars med neurjem priporoča posebej previdno vožnjo: "Vozniki naj hitrost vožnje prilagodijo razmeram in se izključijo iz prometa na prvem primernem mestu, to sta na primer počivališče ali izvoz. Ko je promet gostejši, se pogosto zgodi, da vozilo, ki prehiteva vozilo pred sabo, vozi z manjšo hitrostjo od dovoljene. Vozniki, ki vozijo za takšnim vozilom, naj bodo strpni in pazijo na ustrezno varnostno razdaljo. Uporaba zvočnih in svetlobnih signalov pa je dovoljena le, kadar je ogrožen voznik sam ali kdo drug."

Motoriste pa opozarjajo, da so vozne razmere v določenih obdobjih leta večkrat nepredvidljive. Upoštevajo naj, da močan dež, nalivi in toča na vozišče lahko nanesejo naplavine, ki z vozišča navadno niso takoj odstranjene. Temu ustrezno naj zato prilagodijo način in hitrost vožnje