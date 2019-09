Nekateri vozniki so se znova nepravilno razvrščali in vozili po odstavnem pasu

Na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko se je včeraj pred izvozom Vrhnika v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih deset vozil. Kot so sporočili ljubljanski policisti, so nesrečo povzročili trije vozniki, in sicer zaradi neprilagojene hitrosti in prekratke varnostne razdalje. Zaradi nesreče je bil v določenem trenutku zastoj vozil dolg kar 21 kilometrov, nekateri vozniki pa med čakanjem v kolonah znova niso upoštevali pravil pravilnega razvrščanja ter vozili po odstavnem pasu. Ravnanje neučakanih voznikov, ki so prehitevali po odstavnem pasu, prikazujejo tudi fotografije, ki sta nam jih poslala bralca.