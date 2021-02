Nekateri zaposleni v Policiji naj bi prejeli sklepe o prenehanju delovnega razmerja

Ravno zato je današnje vročanje sklepov še toliko bolj nerazumljivo in absurdno, so na svoji Facebook strani opozorili v Sindikatu policistov Slovenije (SPS). "Zaradi pravne varnosti bo SPS vsem članicam in članom, ki so prejeli navedene sklepe, ne glede na jasno in nedvoumno odločitev ustavnega sodišča, pripravil pritožbo, ki jo je potrebno vložiti v osmih dneh od vročitve, sicer bi delodajalec lahko navedene sklepe tolmačil kot pravnomočne in nadaljeval z nezakonitim poseganjem v pravice zaposlenih. Na podlagi pritožbe bo moral delodajalec postopek na podlagi odločbe ustavnega sodišča ustaviti,"so zapisali.

Vse članice in člane sindikata, ki so prejeli navedene sklepe, pa v SPS pozivajo, da se nemudoma obrnejo na svoje sindikalne zaupnike, ki jim bodo posredovali vzorec pritožbe zoper takšne sklepe.