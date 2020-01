'Nekateri zlorabljajo zgodovinske dogodke za zagotavljanje političnih in osebnih ciljev'

"Te podobe so zapisane v naš kolektivni spomin, v našo identiteto in dolžnost vseh nas, še posebej vseh tistih, katerih beseda seže v javni prostor, je, da poskrbimo, da ta spomin ne zbledi," je dejal Peter Svetina.

Opozoril je, da se v Sloveniji sicer radi pohvalimo, kako strpni smo, da nas kulturna raznolikost bogati, a da ne ravnamo tako v vsakodnevnem življenju. Kot primer je navedel družbena omrežja in spletne komentarje, kjer vidi ksenofobijo, nestrpnost do drugače mislečih, do ljudi z različnimi svetovnonazorskimi pogledi, diskriminacijo in fanatizme.

"Temu se moramo odločno zoperstaviti," je pozval na prireditvi v organizaciji Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja v okviru ZZB za vrednote NOB Slovenije.

Pri tem pa je Svetina spomnil, da je treba začeti pri sebi, sploh če želimo to zahtevati od drugih. "Zavedajmo se, da imajo naše besede in dejanja neprecenljivo moč - to nas uči zgodovina - ter da je zaradi naših brezvestnih ravnanj lahko prizadeto dostojanstvo posameznika ali skupine ljudi," je dodal.

"Verjamem, da če bi se pogosteje zavedali posledic naših besed in dejanj, ki jih namerno ali nenamerno povzročamo sočloveku, bi bili vsekakor bolj strpni. Strpnost pa ni prizanesljivost, prijaznost ali popustljivost, ampak aktiven, dvosmeren odnos. Odnos, ki spodbuja priznavanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsakogar in vseh," je povedal v nagovoru.