Slovenija

Nekaterim družinam skoraj za tretjino višji otroški dodatek

Ljubljana, 01. 06. 2026 08.09 pred 1 uro 2 min branja 72

Avtor:
Ne.M. STA
Inflacija

Novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu DZ, enostarševsko družino opredeljuje na novo. Če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Status enostarševske družine pa pomeni 30-odstotno povečanje otroškega dodatka.

Če drugi starš dejansko ne prispeva k otrokovemu preživljanju ali prispeva manj od osnovnih otrokovih potreb, otrok v resnici živi v enostarševski družini, je menilo ministrstvo v času vlade Roberta Goloba.
FOTO: Shutterstock

Novela zakona se začne uporabljati danes. Če drugi starš dejansko ne prispeva k otrokovemu preživljanju ali prispeva manj od osnovnih otrokovih potreb, otrok v resnici živi v enostarševski družini, je menilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v času vlade Roberta Goloba kot pripravljavec novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Novela pa ne vsebuje več določbe o povečanju otroškega dodatka za 20 odstotkov, če predšolski otrok, mlajši od štirih let, ne obiskuje vrtca. Določba o višjem otroškem dodatku za otroka pod štirimi leti starosti je bila namreč uvedena v času prostorskih stisk v vrtcih, medtem ko zdaj deluje zelo nestimulativno predvsem na družine z nizkimi dohodki, so opozorili pripravljavci novele.

Dodatno so pojasnili, da se nekatere od teh družin namreč odločijo, da otroka ne pošiljajo v vrtec le zato, da dobijo povišan otroški dodatek. Za velike družine, kjer težje koordinirajo družinsko življenje in imajo težave pri nameščanju otrok v vrtec, pa medtem že obstajajo drugi ukrepi, so navedli.

Novela nadalje izboljšuje položaj rejnikov. Tako uvaja 15 koledarskih dni starševskega dopusta za rejnike otroka, ki je že dopolnil osem let starosti, a je mlajši od 15 let. Do dodatka za veliko družino pa bodo poleg staršev upravičene še druge osebe, tudi rejniki.

otroški dodatek novela enostarševska družina

Mladost brez telefonov in z navezo dedek-vnuk

Cekin.si Storite to, če vas odrasli otroci prosijo za denar
Bibaleze.si Izplačila otroških dodatkov v letu 2023
Bibaleze.si Spremembe pri otroških dodatkih: 20-odstotnega pribitka ne bo
Bibaleze.si Za varstvo svojih vnukov pričakovala plačilo
Bibaleze.si Vsak četrti otrok ne živi skupaj z očetom
Bibaleze.si Novosti za družine: Kaj prinaša nova zakonodaja o otroških dodatkih?
Priporoča
KOMENTARJI72

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Myth4htyM .
01. 06. 2026 09.39
Bravo Golob. Zakon za jugovice in siptarje... Kjer ponavadi dela samo dec
Odgovori
+0
1 1
Bbcc12
01. 06. 2026 09.43
Delaj otroke. Slovencev ni.
Odgovori
0 0
Bbcc12
01. 06. 2026 09.38
Kdaj bomo dobil to famozno janševo dohodnino 7500 eur za navadne državljane kot ste pisali ko je to Golob ukinil? Kdaj? Po volitvah naslednjih? 😅🤣Ups sedaj dobijo samo bogatejši kot Brodnjak 16000 eur več neto na mesec. Hvala Janša.
Odgovori
-3
0 3
Kimberley Echo
01. 06. 2026 09.35
Na svetu obstajata samo 2 državi v katerih ni denarnega nadomestila po porodu. To sta opevana demokracija ZDA in Papua Nova Gvineja. (vir: ILO)
Odgovori
+0
1 1
JanezAn
01. 06. 2026 09.35
To mislim, da je zopet premalo premišljeno in napisano tako, da bodo Romi spet spretno na polno izkoriščali povišanje tega, da dobijo čim več socialnih transferjev in da se jim bo še manj splačalo delati in itegrirati v družbo.
Odgovori
+2
2 0
yolli
01. 06. 2026 09.29
Ženske so tiste ki izberejo očeta svojim otrokom !!! In ne obratno !! In sedaj bodo za svojo slabo izbiro nagrajene.......
Odgovori
+0
2 2
Janševe drobtinice
01. 06. 2026 09.26
Janša bo uvedel omejitve, kmalu bodo tudi samohranilni starši brez dodatka...
Odgovori
+3
6 3
Bbcc12
01. 06. 2026 09.28
In dal eliti. 3. Že videno.
Odgovori
+0
5 5
Lux_43
01. 06. 2026 09.24
Drgač ste pa mega naivni. Nobena vlada ne bo manjšala javenga sektorja, nobena vlada ne bo klestila socialnih pravic. Pa nehajte s temi olajšavami. Olajšave za male plače niso omembe vredne. Seveda bodo desnakarji vrnli nekaj kapitalu, ki jih je spravil na oblast. Ampak cilj je tudi oklestiti prejemke delavcev pod pretvezo olajšav. Beri potne stroške in malice. Sivo ekonomijo raje oklestite, tele velepodjetnike, ki imajo možnost manipuliranja z gotovino, tam je problem. Oni se ogibajo davkom, mi pa plačujemo. za otroke že itak imate olajšave, vzdrževane člane in ne vem kaj še vse. Pa naj vam bo, nimam nič proti, ampak vse ostale pravice nas, ki delamo pa pustite pri miru, če ne bo odpor. Spet. Sam da čelavi pride, evo vam ga. KAr se tiče tujcev, združitev familije ima svoje pogoje, prav tako stalne delovne vize. Večina vas itak ne razume sistema. Sicer pa sem v vprvi vrsti na fornit, akr se tujcev tiče, pri nas večinoma ne ostajajo v SLO. Slovenija je s stem, ko je uvedla zimski regres, dobre ljudi s tujine tudi obdržala. Seveda problem so nastanitve, Balkan ne hodi več toliko gor, ker so stanovanja predraga. Po drugi strani imajo pa izračunano, da zaradi zimskega regresa se splača ostati, pri nas smo dobili tudi par ljudi, ki so delali v Avstriji, zato, da so bližje Bosni, Srbiji.... Evo vam info s terena. Pa še ena: nekateri odhajajao tik predenj dobijo stalen vize, ker jih, recimo šoferje, maltretirajo s slovenščino. sta nam dva rekla, da je dol dost služb, da ne mislita vsak dan sedeti na lčjudski univerzi in s tem izgubita del dohodka, gresta raje dol, pa sta še s familijami. Tako je to, ane GZS ?
Odgovori
+3
4 1
Amenhotep
01. 06. 2026 09.21
Najprej je treba ODVZET otroške dodatke mladoletnikom iz nedotakljive rase.
Odgovori
+10
10 0
Janez23
01. 06. 2026 09.20
Bivša Golobova vlada in seveda ekstremi iz stranke Levica so štiri leta zgolj jemali delavcem in dajali lenuhom. Število otrok, ki jih imajo pripadniki določenih etničnih skupin strmo narašča in povprečna družina iz te etnične skupine prejema že preko 60.000€ socialnih transferjev letno, kot ste na 24 ur lani novembra izračunali. Sedaj bodo dobili še več. Nujno mora Janševa vlada sprejeti sklep, da se vse ukrepe zadnjih štirih letih razveljavi in prejemniki socialne podpore obvezno na javna dela vsaj 100 ur mesečno, drugače pol nižja podpora v denarju, druga polovica v hrani.
Odgovori
+7
11 4
JackRussell
01. 06. 2026 09.19
Če so naredili nova pravila za bolniški stalež, naj naredijo še za prejemanje socialne pomoči. Pa kontrolo naj pošiljajo po formah kot za tujce naj še za tiste ki delajo na črno. Naj razen SKOK-a JJ ustanovi še službo za kontrolo lenuhov.
Odgovori
+9
10 1
Oliguma
01. 06. 2026 09.14
Berem tle komentarje se mečete na glavo..za ta drobiž in razna helikopterska reševanja..na drugi strani vam.pa ropajo državo, da živite kot Butalci.. in se kregate levi in desni med sabo..sirotinje
Odgovori
+3
8 5
Stojadina-sportiva
01. 06. 2026 09.12
Kaj pa za one, ki se trudijo bit vzorne družine? Vedno teli ločenci pa razni jugoti kasirajo, ker hvatajo krivine...
Odgovori
+24
25 1
zmerni pesimist
01. 06. 2026 09.10
In nekateri bojo to ful koristili
Odgovori
+12
13 1
golobove drobtinice
01. 06. 2026 09.10
Se strinjam kar je napisal nekdo že spodaj: "Osebno bi namesto otroški dodatkov od 2. leta starosti do konca osnovne šole uvedla zastonj vrtec za vse, zastonj malico za vse in zastonj učbenike in delovne zvezke za vse. Tako ne bi bilo špekuliranj in delovna raja se ne bi počutila ogoljufane.". Tako se ne bi otroke koristilo za pridobivanje denarja od države na račun otroških dodatkov ampak za njihove potrebe.
Odgovori
+15
19 4
mb3zb6
01. 06. 2026 09.16
Od kje točno bi pa dobili denar za financiranje vsega tega?
Odgovori
+2
4 2
Bbcc12
01. 06. 2026 09.06
Jaz menim da ta denar bolj potrebujemo bogatejša elita kot to počne Janša z novim zakonom. Klinc gleda otroke. Hvala Janša.🤑😅🤣
Odgovori
-4
7 11
BrainDance
01. 06. 2026 09.10
Če nisi otrok zmožen preživaljat brez dodatkov od države, jih pač ne imet!! Simpl
Odgovori
+8
14 6
Bbcc12
01. 06. 2026 09.16
Podjetjem pa je potrebno dati subvencije in kmetom. Brez nič nič. Osnovne stvari za obstoj države se subvencjunira. In z razlogom. Nekateri pa to izkoriščajo. In tako je vsepovsod. Varovalk ni. To je problem.
Odgovori
+3
4 1
Bbcc12
01. 06. 2026 09.22
Tako kot novi Janšev zakon nima varovalk in se bo vse samo prelilo v večjih zaslužek trgovini, najemodajalcem. Da o dvoživkarjih v zdravstvu ne pišem in fiktivnih čakalnih vrstah.
Odgovori
+5
5 0
Protoc
01. 06. 2026 09.05
Slovenci bo treba na ulico..ampak saj vem preponosni ste za to..ZATO PA IMATE, TAKO KAKOT IMATE..
Odgovori
+6
9 3
Dragica Cegler
01. 06. 2026 09.04
zibertmi Pravilno,pa se brezplačna malica v šoli in šolske stvari.Otriski dodatek pacukinit,če ne znamo kontrolirati Pa socialno tudi,zdrave nagnati delat bolanim pa omogočiti invalidsko., pa bodo ZZZS prazni Piznam primer,ko pridejo 1 krat na mesec kosovarji dvigniti socialno in otr. dodatek.
Odgovori
+8
9 1
enaleteca
01. 06. 2026 09.03
Zdaj bo pa še več zlorab, neuradno živita skupaj, uradno pa narazen ... Hm ...
Odgovori
+20
21 1
BrainDance
01. 06. 2026 09.11
Sej temu je namenjeno...ni to za poštene delovne Slovence. Tisti so pa par mescev nazaj dobil višje položnice za vrtec :D
Odgovori
+6
8 2
jedupančpil
01. 06. 2026 08.59
valda če ste ga men vzel... sej bi napisal sam je cenzura prehuda
Odgovori
+9
11 2
Bbcc12
01. 06. 2026 09.00
Ti samo napiši. Take cenzure pa res ni. Ups nimaš kaj.
Odgovori
-2
4 6
Protoc
01. 06. 2026 09.03
Imas rtv slo tam so komentarji vedno odklenjeni in brez cenzure
Odgovori
+0
3 3
Bbcc12
01. 06. 2026 09.08
Na novi 24 tam pa je cenzura.
Odgovori
-2
5 7
Dragica Cegler
01. 06. 2026 08.58
A bo že enkrat nekdo naredil red.Ce ima otrok očeta in ga ima jo vsi razen tistih,ki umrejo,je dolzan skrbrti zanj.Drugace pidkrbi drzsva ,in potem izterja od njega.Samohranilk ni.Socialno ogrozenim oa pomoc v bonih in strogo kontrolirati.,ob orvem kijsu ukinit in za otroka dolociti socialno delavko ki bo piskrbela za nakuoe osnovnih stvari.Zenskw pa malo pameti pa ne vsakemu klosarju noge dati narszen.Pa zascite obstaja,ce niste zmozni za otroke skrbeti.Mater jaz sem za svojega ,mi ni dolžnst se za vašga.
Odgovori
+15
17 2
Artechh
01. 06. 2026 09.19
Zenske rajsi klosarju dajo koy pa nekomu ki bo skrbel za otroka
Odgovori
+1
1 0
