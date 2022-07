Nekaterim otrokom je prvi dom zapor

Nekateri so na kriva pota zašli zaradi težkih razmer, v katerih so gor rasli, iz lastne stiske, spet drugi so s kaznivimi dejanji iskali bližnjice do ugodja, tretji pa, na žalost, z nasiljem reševali medosebne stiske in težave.

V vežo zapora prikoraka mlajša ženska, kasneje mi pove, da ima 32 let. Malce 'okrogla' je, a ko bolje pogledam, vidim, da z razlogom. Visoko noseča ženska je to, ki ima le nekaj dni po našem snemanju rok poroda. Govori zelo tiho, redkobesedna je, iz nje moram kar vleči besede. Vprašam jo, če se me morda boji, pa reče, da ne, da je vedno tako tiha. Svetovalka, pedagoginja v zaporu, Anastasia Živkovič mi pove, da ima že ugodnosti in da lahko pogovor z njo posnamemo zunaj zapora. Zato se odpraviva v prijeten park le nekaj metrov stran od težkih vrat, ki za ženske pomenijo ločnico med zaporom in svobodnim življenjem. Usedeva se za klop, ki je postavljena pod drevesa, in nama nudijo prijeten hlad v zelo vročem dnevu.

Zaprta ženska mi pove, da je v zaporu od lanskega maja, zakaj, pa ne želi izdati. Doma ima namreč še druge otroke, stare od 8 do 15 let, in ne bi želela, da imajo zaradi njenega nastopa na televiziji še dodatne stiske. Veliko ljudi, ki konča v zaporu, moških in žensk, ima doma družine in lastne otroke, za katerega so do prijetja tudi skrbeli. Zlasti ti otroci, ki nikakor niso povezani z dejanji staršev in nimajo nobene odgovornosti za to, so največje žrtve. Težko si je predstavljati, kako se počutijo, ko gledajo svoje starše oditi v zapor ali ko kasneje hodijo tja na obiske k svojim staršem.

'Prizori, ko se otroci poslavljajo od svojih mater v zaporu, so zelo težki'

Našo sogovornico otroci redno obiskujejo v zaporu. Namesto na izlet se tako z Dolenjske dvakrat na teden odpeljejo na Ig. Na začetku so mamo obiskovali v tesni, le nekaj kvadratnih metrov veliki sobici v pritličju zapora, zdaj pa ima obsojena mama že možnost prostega izhoda do pet ur, in jo tako mahnejo v bližnjo okolico. Včasih okoli jezera, včasih tudi v Ljubljano na sprehod ali sladoled, ko se za tistih nekaj ur zdi, da so običajna družina, tako kot so bili nekoč. A kaj ko je treba pred iztekom petih ur, tako kot dobro poznana pravljica o Pepelki, mamo odpeljati nazaj v zapor, otroci pa se z očetom odpravijo domov. Živkovičeva še pove, da so to zelo težki prizori, ko se otroci poslavljajo od svojih mater, sploh, ko gre za mlajše otroke, saj ne razumejo, zakaj mora mama ostati v tej stavbi, oni pa gredo stran od nje: "To so res velike stiske in pomagamo, kolikor lahko. V zavodu je psihologinja, ki pomaga s pogovorom, pedagogi, tudi pravosodni policisti so vedno na voljo za pogovore, za osebe, pri katerih se stiska poglobi in pojavi tudi kakšna duševna bolezen, pa poskrbi psihiater." Zaprte imajo možnost tudi klicati domov po skypu, a vedno je obsojeni tisti (mama ali oče), ki kliče domov, v obratno smer to ni možno. Če je otrok denimo v neki stiski, jo mora reševati doma, s tistimi, ki skrbijo zanj, kajti mame ali očeta v trenutku, ko se pojavi neka težava, ne more kar tako poklicati ali obiskati.