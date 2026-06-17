Nekdanja direktorica NPU o ovadbi zoper Tonina obvestila Hajdinjaka

Kot razkriva RTV Slovenija, naj bi Petra Grah Lazar takratnemu direktorju Darsa in trenutnemu obrambnemu ministru Valentinu Hajdinjaku v SMS-sporočilu zapisala, da je morala podpisati kazensko ovadbo zoper Tonina, ker je bila ta že pripravljena in postopka ni mogla ustaviti. Sporočilo so kriminalisti odkrili leta 2024 med hišno preiskavo pri Hajdinjaku v okviru afere Dars, med katero so mu zasegli tudi telefon.

Na posebnem oddelku Specializiranega državnega tožilstva so za RTV Slovenija potrdili obstoj sporočila in tudi, da je policija Grah Lazarjevo zaradi njega kazensko ovadila. Tožilstvo je pozneje ovadbo zavrglo, ker po presoji tožilstva ni bilo dovolj razlogov za nadaljevanje pregona.

Grah Lazar pravi, da s tem ni storila ničesar protizakonitega.

Nekdanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) se je sicer že leta 2021 znašla pod drobnogledom zaradi očitkov, da naj bi pred hišno preiskavo opozorila Roka Snežiča, kar pa ni bilo dokazano.