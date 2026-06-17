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Slovenija

Nekdanja direktorica NPU o ovadbi zoper Tonina obvestila Hajdinjaka

Ljubljana, 17. 06. 2026 21.31 pred 13 minutami 1 min branja 2

Avtor:
K.H.
Petra Grah Lazar

Nova vodja kabineta notranjega ministra Matoza in nekdanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah Lazar naj bi leta 2020, kmalu po prevzemu vodenja NPU-ja, skušala poseči v odprto kriminalistično preiskavo zoper takratnega predsednika Knovsa Mateja Tonina, poroča RTV Slovenija. Informacije o preiskavi pa naj bi delila s članom NSi Hajdinjakom, zaradi česar je bila tudi ovadena. Tožilstvo pa je nato ovadbo zavrglo.

Kot razkriva RTV Slovenija, naj bi Petra Grah Lazar takratnemu direktorju Darsa in trenutnemu obrambnemu ministru Valentinu Hajdinjaku v SMS-sporočilu zapisala, da je morala podpisati kazensko ovadbo zoper Tonina, ker je bila ta že pripravljena in postopka ni mogla ustaviti. Sporočilo so kriminalisti odkrili leta 2024 med hišno preiskavo pri Hajdinjaku v okviru afere Dars, med katero so mu zasegli tudi telefon.

Na posebnem oddelku Specializiranega državnega tožilstva so za RTV Slovenija potrdili obstoj sporočila in tudi, da je policija Grah Lazarjevo zaradi njega kazensko ovadila. Tožilstvo je pozneje ovadbo zavrglo, ker po presoji tožilstva ni bilo dovolj razlogov za nadaljevanje pregona.

Grah Lazar pravi, da s tem ni storila ničesar protizakonitega. 

Nekdanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) se je sicer že leta 2021 znašla pod drobnogledom zaradi očitkov, da naj bi pred hišno preiskavo opozorila Roka Snežiča, kar pa ni bilo dokazano.

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KOMENTARJI2

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York
17. 06. 2026 21.59
Bruhaš.
Odgovori
0 0
Jani.
17. 06. 2026 21.57
Tole so drobtinice napram praksam lewacov. Tam se sodni spisi za veliko večje zadeve enostavno pozabijo v predalu.
Odgovori
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