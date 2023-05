Nekdanja diskoteka Lipa drugič na dražbo, izklicna cena pa 460.500 evrov

Okrajno sodišče v Ljubljani bo julija na drugi elektronski dražbi iskalo kupca za celotno posest, ki ji pripadata stanovanjski in gostinski objekt ter več zemljišč v Spodnjih Pirničah. Gre za posestvo družine Zavašnik in nekdanjo diskoteko Lipa. Namreč Zavašnikovi ne plačujejo hipotekarnega lizinga, ki ga je Franc Zavašnik , oče Roberta Tomasa Zavašnika , vzel pred 12 leti, več kot 600 tisočakov pa je zavaroval z vsemi nepremičninami, ki jih družina poseduje na zemljišču pod Šmarno goro.

Zavašnikovi so kljub dolgovom in terjatvam upnikov na posestvu postavili počitniško naselje, za katerega niso pridobili gradbenega dovoljenja.

Naprodaj so tudi kmetijska in gozdna zemljišča ter parkirišče, ob katerem je naselje počitniških hiš, ki so ga 19. aprila letos obiskali dacarji v spremstvu Policije in rubili vse premično premoženje močno zadolžene družine Zavašnik.