Nekdanja ministrica Simona Kustec kršila zakon, plačati mora 400 evorv

"Ministrica je storila prekršek s tem, ko se na dopisni seji Komisije Vlade Republike Slovenije za administrative zadeve in imenovanja ni izločila iz postopka obravnave in odločanja o zadevi, ki se je nanašala nanjo samo, in o tem, da se odloča o njeni vlogi, ni pisno obvestila svojega nadrejenega oziroma predstojnika, tj. predsedujočega Komisiji Vlade Republike Slovenije za administrative zadeve in imenovanja," so opis okoliščin navedli na spletni strani Komisije.

Ministri, državni sekretarji in drugi vodilni funkcionarji vlade Janeza Janše so si 1. junija 2022, le dan pred imenovanjem nove vlade Roberta Goloba, izplačali nadomestilo za neporabljen dopust v letih 2021 in 2022. Zakonodaja tovrstno izplačilo dovoljuje le v izjemnih okoliščinah, če delavec (in ne funkcionar) zaradi izjemnih okoliščin ni mogel izkoristiti svojega zakonsko določenega dopusta.