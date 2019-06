Nekdanja ministrica toži državo za 25.000 evrov

Stanka Setnikar Cankar danes na sodišču od države zahteva 10 tisoč evrov za razliko v plači, ki bi jo prejemala kot ministrica, in 15 tisoč evrov zaradi krnitve ugleda in časti. "V tej odškodninski tožbi se opiram na razliko v prejemkih, ki bi jih dobila kot ministrica, in tistih ki sem jih dobila kot profesorica oziroma kasneje kot upokojena profesorica," je pojasnila.

Komisija za preprečevanje korupcije je v aplikaciji Supervizor objavila podatke o prihodkih javnih uslužbencev. A Setnikar Cankarjeva pravi, moji prihodki so bili zakoniti, objava mojih osebnih podatkov ne, kar, kot pravi njena odvetnica Nataša Pirc Musar, izhaja iz pogodbe med uradom za javna plačila in KPK.

"Nedvomno je da je bil odstop posledica nezakonite objave osebnih podatkov, v nasprotnem primeru ni bilo nobenega razloga, da ne bi dokončala mandata," danes pravi tožnica. A vprašanje ostaja: če je bila že takrat prepričana, da je stvar nezakonita, zakaj je sploh odstopila? "S predsednikom vlade (Mirom Cerarjem, op. a.) sem se pogovorila in sva pravzaprav skupaj ugotovila, da je edini način, da se zmanjša pritisk na vlado, da se zmanjša pritisk na stranko, ta, da podam odstopno izjavo,"je Setnikar Cankarjeva odgovor dala ob prihodu s sodišča.



Medtem ko je sodnica danes rekla, da objava osebnega podatka še ne pomeni odškodninske odgovornosti države in da bodo morali dokazati protipravnost, škodo in vzročno zvezo. "Ta izjava me je malce presenetila, ne vem, zakaj je sodnica to danes povedal, ker ve, da čez cel postopek ugovarjamo tako imenovano kvalificirano protipravnost - da si je nek državni organ drznil brez pravnega temelja objaviti bazo osebnih podatkov," je komentirala Pirc Musarjeva.



No, informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, ki bo zaslišana tudi kot priča, pa je leta 2015 na primer dejala tole: "Zakon o dostopu do informacij javnega značaja določa, da kadarkoli govorimo za porabo javnih sredstev, o osebnih podatkih ne moremo govoriti."



Naslednja obravnava, na kateri bo zaslišana Setnikar Cankarjeva, bo septembra.