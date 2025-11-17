Svetli način
Slovenija

Nekdanja ministrica za delo Kopačeva izstopila iz SD

Ljubljana, 17. 11. 2025 16.24 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
5

Nekdanja ministrica za delo in vidna članica SD Anja Kopač je izstopila iz stranke, je v DZ potrdil predsednik SD Matjaž Han. Kot je dejal, se je Kopačeva odločila, kot se je, politična stranka pa je živa zgodba, eni gredo, drugi prihajajo. "Kadar je težko, je dobro, da si pomagamo, ne samo takrat, ko kateremu odgovarja," je še pristavil.

Prvak SD in gospodarski minister Matjaž Han je tako v izjavi ob robu redne seje DZ potrdil navedbe portala Info360 o izstopu Anje Kopač iz stranke. Sama je sicer to tudi potrdila za omenjen portal in pojasnila, da odločitev ni bila lahka, da pa ne vidi več možnosti zagovarjati strokovno utemeljenih odločitev. Stranki pa je zaželela, da najde rešitve v smeri krepitve socialne demokracije, poroča spletni portal.

"V nekaterih strankah so ljudje odhajali, pa ni bilo nikdar nobenega vprašanja. Anja se je pač odločila, kakor se je odločila. Imamo pa seveda v stranki tudi veliko prihodov v zadnjem obdobju in pač življenje je takšno, kakršno pač je," je odstop dolgoletne vidne članice komentiral Han.

Popkast z Vinkom Gorenakom in Anjo Kopač
Popkast z Vinkom Gorenakom in Anjo Kopač FOTO: Damjan Žibert

Zatrdil pa je, da se stranka ni oddaljila od svojih osnovnih vrednot. "To lahko govorijo tisti, ki ne vplivajo na delovanje na dnevni bazi, na stranko," je pristavil. Izpostavil pa je tudi, da se je svet v zadnjih letih spremenil in temu primerno se mora s svojimi odločitvami spreminjati tudi stranka. "Če je bilo pred petimi, desetimi leti stanovanje 1200 evrov po kvadratnem metru, je danes 5000 evrov in moramo nekatere stvari drugače delati," je ponazoril.

Kot je še zatrdil Han, pa vrednot, kot so solidarnost, tovarištvo in pomoč ljudem, niso nikoli spremenili.

Kopačeva je veljala za vidno članico SD, ki je v stranki zasedala različne funkcije, v vladah Alenke Bratušek in Mira Cerarja pa je bila v kvoti SD ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Še pred tem je bila doktorica socioloških znanosti v vladi Boruta Pahorja na tem ministrstvu državna sekretarka, po slovesu od ministrskega stolčka pa v vladi Marjana Šarca državna sekretarka v premierjevem kabinetu. Zadnja leta je bila zaposlena na Inštitutu 1. maj, ki ga je leta 2022 ustanovila SD, danes pa je zaposlena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Letos je neuspešno kandidirala za generalno direktorico Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Han pa je danes potrdil tudi, da bo za nekaj časa bolniško odstoten eden izmed aktualnih ministrov SD, minister za kohezijo Aleksander Jevšek. Kot je pojasnil, zaradi poškodbe, ki je sicer podrobneje ni želel komentirati, je pa zagotovil, da Jevškova odsotnost ne bo dolgotrajna in bo minister "zelo kmalu nazaj v akciji".

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Minifa
17. 11. 2025 16.42
Še tako pokvarjeni ne morejo biti v tej naj skorumpiranim, kriminalni, LOPOVSKI stranki ) Ampak tud PREBELIČ, ki Slovenijo zastopa v SRBIJANSKEM jeziku v EU parlamentu ni rešitev je še večji dtekkotSD..
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
17. 11. 2025 16.41
Če je Janša katastrofa kaj so tile?
ODGOVORI
0 0
konc
17. 11. 2025 16.37
A se ladjica počasi potaplja kaj?
ODGOVORI
0 0
ap100
17. 11. 2025 16.37
todi iz kp je v slo-jugi izstopilo 20 % članov še dodatnih 20 % pa so jih vrgli ven predvsem zaradi samostojnega razmišljanja
ODGOVORI
0 0
bronco60
17. 11. 2025 16.30
+1
Ja,ja,se že prebukirajo, kjer bo več koristi.
ODGOVORI
2 1
