Nekdanja partnerka ovadila poslanca SD, očita mu psihično in fizično nasilje

Na portalu N1 so govorili z nekdanjo partnerko poslanca Janija Prednika in dobili vpogled v kazensko ovadbo, ki vsebuje hude očitke o nasilju, obenem pa tudi dokaze v obliki sporočil, fotografij ter avdio- in videoposnetkov.

"Ti ne boš preživela današnje noči ... zlomil ti bom telefon, pa vse ti bom zlomil ... tvoj umor sem že naročil, samo še plačati ga moram," naj bi Prednik dejal svoji partnerki v zadnjem hudem prepiru januarja letos.

Takrat naj bi jo tudi udaril, ji zvil roke in jo butnil ob steno, ob tem pa ji zagrozil, da jo bo ubil in skalpiral. Na koncu so posredovali njeni in njegovi družinski člani. 10. septembra, torej osem mesecev po prepiru, je podala prijavo na tožilstvo v Slovenj Gradcu.

Na tožilstvu so za N1 potrdili, da so kazensko ovadbo prejeli in da jo obravnavajo. Trenutno še zbirajo obvestila in dokaze, v kratkem pa naj bi Prednika zaslišali policisti. Zagrožena kazen za kaznivo dejanje v družini v primeru, ko se je nasilje dogajalo v skupnosti, ki je že razpadla, je do treh let zapora.

Prednik in prijaviteljica sta bila par slabi dve leti, prvič pa naj bi jo udaril po dobrega pol leta zveze.