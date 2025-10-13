Svetli način
Slovenija

Nekdanja partnerka ovadila poslanca SD, očita mu psihično in fizično nasilje

Ljubljana, 13. 10. 2025 08.17 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
0

Slovenjgraško tožilstvo obravnava ovadbo zoper vodjo poslanske skupine Socialnih demokratov Janija Prednika. Vložila jo je njegova nekdanja partnerka, ki poslancu očita psihično in fizično nasilje, poroča N1. Kazenska ovadba med drugim vsebuje očitke o klofutah in grožnjah s smrtjo, poslanec pa naj bi nad nekdanjo partnerko dvakrat dvignil tudi kuhinjski nož. Prednik nekatera dejanja, ki se mu očitajo, priznava in obžaluje.

Na portalu N1 so govorili z nekdanjo partnerko poslanca Janija Prednika in dobili vpogled v kazensko ovadbo, ki vsebuje hude očitke o nasilju, obenem pa tudi dokaze v obliki sporočil, fotografij ter avdio- in videoposnetkov.

"Ti ne boš preživela današnje noči ... zlomil ti bom telefon, pa vse ti bom zlomil ... tvoj umor sem že naročil, samo še plačati ga moram," naj bi Prednik dejal svoji partnerki v zadnjem hudem prepiru januarja letos. 

Takrat naj bi jo tudi udaril, ji zvil roke in jo butnil ob steno, ob tem pa ji zagrozil, da jo bo ubil in skalpiral. Na koncu so posredovali njeni in njegovi družinski člani. 10. septembra, torej osem mesecev po prepiru, je podala prijavo na tožilstvo v Slovenj Gradcu. 

Na tožilstvu so za N1 potrdili, da so kazensko ovadbo prejeli in da jo obravnavajo. Trenutno še zbirajo obvestila in dokaze, v kratkem pa naj bi Prednika zaslišali policisti. Zagrožena kazen za kaznivo dejanje v družini v primeru, ko se je nasilje dogajalo v skupnosti, ki je že razpadla, je do treh let zapora. 

Prednik in prijaviteljica sta bila par slabi dve leti, prvič pa naj bi jo udaril po dobrega pol leta zveze. 

Jani Prednik
Jani Prednik FOTO: Luka Kotnik

Poslanec SD je v odzivu za N1 nekatere navedbe zanikal, nekaterih se ne spomni, nekatere pa je priznal. Kot je zapisal, je bil odnos z nekdanjo partnerko "izjemno toksičen", spori pa naj bi bili njun vsakdanjik. Trdi tudi, da je bilo nasilje obojestransko, a posnetkov oz. dokazov, ki bi to potrjevali, nima, saj sam ni dokumentiral domnevnega nasilja. 

Kot je še dodal, so bili njegovi odzivi posledica čustev, ki pa jih danes obžaluje, saj da se ne bi smel odzvati tako, kot se je. 

Na N1 so govorili tudi z njegovo nekdanjo prijateljico, s katero se je zapletel pred šestimi leti. Ta se bo morala zdaj zagovarjati na sodišču zaradi suma nadlegovanja, zalezovanja in zlorabe osebnih podatkov. Prijavil jo je Prednik. Kot je potrdila za portal, so policisti pri njej že opravili hišno preiskavo in ji zasegli elektronske naprave. Kot je dejala, ne izključuje možnosti, da bo tudi sama podala kazensko ovadbo zoper Prednika. 

Za odziv smo prosili tudi stranko SD. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

