Nekdanja policista obsojena na pogojno kazen

Policista, obtožena več kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami, naj bi v domačem Velenju med letoma 2010 in 2013 ustrahovala tamkajšnje preprodajalce in odvisnike od drog ter od njih izsiljevala denar. V zameno sta jim obljubljala, da bosta umaknila proti njim že napisane kazenske ovadbe.

Nekdanja policista, ki danes živita v Švici, sta krivdo sprva zanikala, včeraj pa sta očitana kazniva dejanja priznala. Sodišče ju je nato obsodilo na pogojno zaporno kazen: enega na leto in pol pogojne kazni s preizkusno dobo dveh let, drugega pa na leto in deset mesecev s preizkusno dobo dveh let.