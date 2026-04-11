Slovenija

Nekdanja predsednika DZ: Izvolitev Stevanovića na to fukcijo nakazuje novo koalicijo

Ljubljana, 11. 04. 2026 13.25 pred 31 minutami 3 min branja 45

Avtor:
STA K.H.
Zoran Stevanović, novi predsednik DZ

Nekdanja predsednika državnega zbora Pavel Gantar in Milan Brglez menita, da je izvolitev Zorana Stevanovića za predsednika DZ matematika, ki nakazuje novo koalicijo. Gantar je dodal, da ta funkcija Stevanoviću omogoča, da se ne vključi v vlado in ni del bodoče koalicije, ampak jo podpira v DZ.

Milan Brglez, ki je DZ vodil od 1. avgusta 2014 do 22. junija 2018, je za STA dejal, da Zorana Stevanovića najprej čaka konstituiranje DZ, iz česar se bo videlo, kako in kaj. "Razmerja so zelo tesna, pravila so jasna, njihovo spoštovanje pa je ključno," je povedal. Ob tem je dodal, da dobro delo pri vodenju DZ pomeni, da ga opravljaš za celoten parlament, ne zgolj za koalicijo.

Stevanović ve, da ima zdaj v rokah kar nekaj proceduralne moči in da lahko v tem pomenu vpliva na marsikaj, pa je prepričan Gantar. "Ni samo prvi med enakimi in simbolna figura, ki DZ predstavlja navzven, ampak je tudi čuvar in tolmač biblije DZ, poslovnika. On odloča o poslovniških zadevah, odloča, ali je neka stvar primerna za obravnavo, da besedo ali jo vzame," je naštel. Meni, da bo imel tudi neformalni vpliv na vlado, saj bo "morala vlada njegovo sodelovanje kupiti".

Brglez ob tem ni želel komentirati izvolitve Stevanovića na to funkcijo. 

FOTO: Aljoša Kravanja

Pavel Gantar pa je povedal, da je izvolitev osebe s takšnim političnim profilom in politično zgodovino "precej hud udarec za DZ in za pojmovanje demokracije v Sloveniji". Meni, da ta izvolitev pomeni degradacijo ugleda DZ, "ki že zdaj ni bil posebej velik", Stevanović pa da ni človek, ki bi lahko predstavljal DZ niti navznoter niti navzven.

Stevanović je po besedah Gantarja politik z ekstremnimi stališči, kot je vprašanje izstopa iz Svetovne zdravstvene organizacije, in izrazito šovinistično politiko, ki politiko ustvarja z različnimi insinuacijami. "Vse to kaže na neko politično zakulisje, v katerem se kuje politika na neformalen, zarotniški način," je povedal.

Preberi še Je Stevanović prelomil obljubo volilvcem? Zdaj odpira vrata Janševi vladi

Gantar, ki je bil predsednik DZ med 15. oktobrom 2008 in 2. septembrom 2011, je opozoril, da Stevanović ni človek odprtih političnih kart, ob tem pa ima zelo boren politični jezik. "Čeprav je dober retorik, ne pove nič, ne razvije nobene misli, le izreka neke slogane. Skozi njegov jezik se kaže tudi njegova politična ubornost," je dodal.

Meni, da je izvolitev Stevanovića rezultat politične računice, ki so jo izvedle desne stranke, "ker dobijo večino le in samo, če v formulo dobijo tudi stranko Resni.ca".

Preberi še Analitika: Izvolitev Stevanovića za predsednika DZ najverjetneje kaže obris desnosredinske vlade

Spomnil je na Stevanovićeve izjave, da ne bo sodeloval z Janezom Janšo, a da mu funkcija predsednika DZ zdaj omogoča, da se sam ne vključi v vlado in ni del bodoče koalicije, ampak jo podpira v DZ. Ob tem pa podpira dobre projekte, "in vsi projekti bodo seveda dobri". "Mogoče bodo celo, ni nujno, podpisali kakšen dogovor o sodelovanju v parlamentu. Na ta način so rešili kvadraturo kroga, ki jo je vzpostavil Stevanović glede sodelovanja z Janšo," je prepričan Gantar.

Ostali nekdanji predsedniki DZ za STA izvolitve Stevanovića niso želeli komentirati ali pa so bili nedosegljivi.

predsednik dz državni zbor zoran stevanović politika

V 76 krajih po državi 150 različnih prostovoljskih akcij

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI45

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MojsterSplinter
11. 04. 2026 14.06
Prav brihtno sta jo razdrla.
Odgovori
0 0
Belištumf
11. 04. 2026 14.06
Ponovno..čestitke Dodiku,Putinu in Vukuto za prevzem parlamenta...v roku 3 let bomo pirhe varval 1 teden kasneje...
Odgovori
+1
1 0
Srebrni breg
11. 04. 2026 14.04
Torej za sds sekto več ljudje s poreklom iz južnih krajev veš niso manj vredni?
Odgovori
-4
1 5
presrani
11. 04. 2026 14.06
Pozdravljeni smo v šoku.
Odgovori
0 0
GLUPI DAVKI
11. 04. 2026 14.06
Pa sej jo vodijo
Odgovori
0 0
lakala28
11. 04. 2026 14.03
Enkrat goljuf, vedno goljuf. Čestitke bolniku za pretkani manever, ki je stevotu omogočil prefinjen nateg volilcev, sebi pa prevzem ablasti. Najbolj bogati že ploskajo, davki se jim bodo znižali, delavci, ki so to svojat izvolili, pa si bodo lahko samo še čestitali za naivnost in neumnost, ker so verjeli, da bo tudi njim znižal davke tako, da bi to sploh opazili. Pa-pa božičnica!
Odgovori
-2
0 2
presrani
11. 04. 2026 14.06
Pa pa.
Odgovori
0 0
GLUPI DAVKI
11. 04. 2026 14.03
Izdajo imamo v krvi,čez 9 dni imamo praznik izdajalcev
Odgovori
-3
1 4
AndyM
11. 04. 2026 14.03
Hahahaha, pametnjakoviča! Ta dogovor Jaše z ostalimi akterji je nastal že takoj po volitvah!!! Ah, nekateri ste pa res naivni! Po 40 letih še vedno ne poznate Ivana Janeza Janša!!!
Odgovori
+0
3 3
presrani
11. 04. 2026 14.02
Gospod Luka Mesec zdaj, ko ima brke bo lahko dobro deloval iz opozicije .
Odgovori
+2
3 1
Huki
11. 04. 2026 14.05
Luka Brkić
Odgovori
+1
1 0
Belištumf
11. 04. 2026 14.01
računico sta izračunala...srbski borec proti covidu in Janezu..ki je na to temo celo odprl stranko....in tisti ki je ukazal spricati otroke v Tivoliju med protesti za Covif..katerih se je zdelezil celo pricani 😅
Odgovori
+0
2 2
Belištumf
11. 04. 2026 14.02
Monty Pyton..2026.
Odgovori
-1
1 2
GLUPI DAVKI
11. 04. 2026 14.01
Ta nas bo še iz Nata in EU vn potegnu
Odgovori
-1
1 2
Janezov Butler
11. 04. 2026 14.01
Odprl sem pivce in nazdravil na Stevo, Urška, adijo!!! Auf Wieredsehen
Odgovori
+3
4 1
jank
11. 04. 2026 14.01
Ali je to sramoto za našo državo, ki so jo povzročili po Ablasti pohlepni desničarji sploh še vredno komentirati. Uvrstili smo se ob bok invalidne madžarske, srbske beloruske, ruske, ameriške, afriških in nekaterim južnoafriškim in azijskim invalidnim demokracijam.
Odgovori
-2
2 4
Belištumf
11. 04. 2026 14.00
Se zadnje institucije slovencev izginjajo..groza kam smo prisli..desni spe specajo z jugom..takoj ko ga rabijo..
Odgovori
+1
2 1
pepe2
11. 04. 2026 14.05
Ali ga ni nekaj tudi Golob vabil na pogovore?
Odgovori
+1
2 1
GLUPI DAVKI
11. 04. 2026 13.58
Ko to kaže,ko to laže....
Odgovori
+1
3 2
GLUPI DAVKI
11. 04. 2026 13.58
Nakazuje na izdajo..
Odgovori
+1
4 3
Janezov Butler
11. 04. 2026 14.00
Čestitam, male stranke so vedno skakale gor dol zdaj pa se čudiš
Odgovori
+1
1 0
Belištumf
11. 04. 2026 13.57
Cestitam Republiki Veliki Srbiji..ob prevzemu parlamenta..
Odgovori
-2
4 6
Ne hodimnavolitve
11. 04. 2026 13.56
Dali so Stevanoviču funkcijo, da bo tiho. Janša, Vrtovec in Logar bojo pa harali po državi. Resnica jim bo štango držala, za drugo najpomembnejšo funkcijo.
Odgovori
+3
7 4
Janezov Butler
11. 04. 2026 13.56
Steva je novi družinski član Nsi, he he
Odgovori
+3
5 2
kuzapazi5
11. 04. 2026 13.56
Ne glede kakšen je bo boljši koz UKZ. Žal ali pa na srečo ;-)
Odgovori
-1
2 3
lakala28
11. 04. 2026 14.05
Direkt s plonkceglca, a ne? Ker UKZ sicer itak ne bi znal napisati s polnimi besedami.
Odgovori
0 0
pepe2
11. 04. 2026 13.56
--Pavel Gantar pa je povedal, da je izvolitev osebe s takšnim političnim profilom in politično zgodovino "precej hud udarec za DZ in za pojmovanje demokracije v Sloveniji".-- No, vsakršna menjava na mestu predsednika DZ je lahko le izboljšanje, po 4 letih sistematičnega kršenja poslovnika in vseh demokratičnih standardov z UKZ na čelu. Upam, da bo Stevanović vsaj malo uspel izboljšati nivo komunikacije in odnos do demokracije v parlamentu. Predsednik DZ je pomembna funkcija, ki jo je prejšnja oseba na tem mestu katastrofalno slabo opravljala. Tudi zaradi tega se je Golob znašel v poziciji, v kateri se je znašel. Dobra lekcija za prihodnost.
Odgovori
+0
3 3
AndyM
11. 04. 2026 14.06
Vidim, da tudi ti prihajaš iz znane kleti! UKZ je bila najboljša predsednica doslej! Dokazano!!! Ampak ne verjeti na besedo, posnetke si poglejte!!!
Odgovori
0 0
