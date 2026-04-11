Nekdanja predsednika DZ: Izvolitev Stevanovića na to fukcijo nakazuje novo koalicijo

Milan Brglez, ki je DZ vodil od 1. avgusta 2014 do 22. junija 2018, je za STA dejal, da Zorana Stevanovića najprej čaka konstituiranje DZ, iz česar se bo videlo, kako in kaj. "Razmerja so zelo tesna, pravila so jasna, njihovo spoštovanje pa je ključno," je povedal. Ob tem je dodal, da dobro delo pri vodenju DZ pomeni, da ga opravljaš za celoten parlament, ne zgolj za koalicijo. Stevanović ve, da ima zdaj v rokah kar nekaj proceduralne moči in da lahko v tem pomenu vpliva na marsikaj, pa je prepričan Gantar. "Ni samo prvi med enakimi in simbolna figura, ki DZ predstavlja navzven, ampak je tudi čuvar in tolmač biblije DZ, poslovnika. On odloča o poslovniških zadevah, odloča, ali je neka stvar primerna za obravnavo, da besedo ali jo vzame," je naštel. Meni, da bo imel tudi neformalni vpliv na vlado, saj bo "morala vlada njegovo sodelovanje kupiti". Brglez ob tem ni želel komentirati izvolitve Stevanovića na to funkcijo.

Zoran Stevanović, novi predsednik DZ FOTO: Aljoša Kravanja

Pavel Gantar pa je povedal, da je izvolitev osebe s takšnim političnim profilom in politično zgodovino "precej hud udarec za DZ in za pojmovanje demokracije v Sloveniji". Meni, da ta izvolitev pomeni degradacijo ugleda DZ, "ki že zdaj ni bil posebej velik", Stevanović pa da ni človek, ki bi lahko predstavljal DZ niti navznoter niti navzven. Stevanović je po besedah Gantarja politik z ekstremnimi stališči, kot je vprašanje izstopa iz Svetovne zdravstvene organizacije, in izrazito šovinistično politiko, ki politiko ustvarja z različnimi insinuacijami. "Vse to kaže na neko politično zakulisje, v katerem se kuje politika na neformalen, zarotniški način," je povedal.

Gantar, ki je bil predsednik DZ med 15. oktobrom 2008 in 2. septembrom 2011, je opozoril, da Stevanović ni človek odprtih političnih kart, ob tem pa ima zelo boren politični jezik. "Čeprav je dober retorik, ne pove nič, ne razvije nobene misli, le izreka neke slogane. Skozi njegov jezik se kaže tudi njegova politična ubornost," je dodal. Meni, da je izvolitev Stevanovića rezultat politične računice, ki so jo izvedle desne stranke, "ker dobijo večino le in samo, če v formulo dobijo tudi stranko Resni.ca".