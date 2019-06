Nekdanja prva dama SDH odšla s sporazumom, ki ji bo prinesel 132 tisočakov

Dnevnikporoča o kar 11 tisoč evrov bruto visokem mesečnem prihodku in službenem avtomobilu znamke Audi. Po naših informacijah pa naj bi obdržala tudi službeni telefon. Če držijo informacije, da je sporazum sklenjen za leto dni, bo v tem času Glavina v žep pospravila kar 132 tisoč evrov bruto, ne da bi ob tem še vedno delala karkoli za SDH.

Sedaj so na plan prišle informacije o sporazumu, ki ga je podpisala ob razrešitvi s položaja – ta naj bi bil precej boljši od odpravnine, ki bi ji pripadla, če bi jo nadzorniki razrešili. "Detajli sporazuma so poslovna skrivnost, kakor veste," je ob tem dejala.

Pred dobrima dvema mesecema sta Lidija Glavina , nekdanja predsednica uprave največjega državnega holdinga, in Igor Kržan , prvi mož nadzornikov, sporočila, da se po slabih treh letih razhajajo. Takrat se je Kržan dotedanji predsednici za vse dosežke zahvalil, Glavina pa je ob odhodu dejala, da je svoje delo opravila in da je napočil čas, da se loti nekaj drugega.

Za primerjavo, vojak bi takšno bruto plačo zaslužil šele po osmih letih in pol, če bi delal vsak dan, vzgojiteljica v vrtcu pa bi morala delati kar 11 let. O sporazumu smo povprašali tudi na SDH, saj bi informacija o prihodkih Glavine, ki je sedela na enem najpomembnejših gospodarskih stolčkov v državi, morala biti javna. Potrdili so, da je tam zaposlena, a vsebino dogovora skrivajo "zaradi varovanja njenih osebnih podatkov". Spomnimo, tudi nekdanji guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec je prostovoljno predčasno odšel s položaja, ob tem pa v žep pospravil skoraj 76 tisoč evrov odpravnine.