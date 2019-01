Nekdanja sodelovka Prešička: Iz medvedka se spremeni v kolerika

Minister je v oddaji 24UR ZVEČER dejal, da "ni oseba brez moralnih ali etičnih vrednot" in zatrdil, da ni nikoli metal ključev, kar je le ena izmed očitanih stvari. "Nisem človek, ki bi poniževal ljudi, kljub temu kar smo slišali. Sem mogoče človek, ki zahteva, da se določene stvari opravijo, ki pričakuje neke rezultate, a vseeno mislim, da znam to skomunicirati na nek dostojen način," pa se je odzval na trditve, da naj bi sodelovke na ministrstvu iz njegove pisarne odhajale objokane.

Na tragično smrt enega izmed zaposlenih na ministrstvu pa se je odzval, da je "zelo pretresen, da se je ta dogodek zgodil," in ob tem zanikal navedbe, da naj bi se med vožnjo drl nanj in mu grozil z disciplinskim postopkom. "Vesel sem, da bo sedaj to policija preiskala," je še dodal.

V sindikatu zahtevajo, da se zadeva razišče

V sindikatu Glosa pravijo, da verjamejo ljudem, zaposlenim na ministrstvu, saj "nimajo razloga, da jim ne bi verjeli," je dejal Mitja Šuštar v oddaji 24UR ZVEČERin dodal, da želi, da se situacija razišče:"Nikoli nismo trdili, da je gospod minister kriv ali odgovoren za mobing, zahtevamo pa, da se to razišče. In če je kriv oziroma odgovoren naj odgovarja, če je kriv kdo drug, naj odgovarja kdo drug. Ne smemo pa tega pometati pod preprogo."

Poleg trenutnih sodelovcev, ki govorijo o hudih psihičnim pritiskih, poniževanju in šikaniranju, je ministra Prešička tudi nekdanja sodelovka opisala kot maščevalnega, da se"iz medvedka spremeni v kolerika", ter da ne zna delati s podrejenimi.

Pojasnila od ministra sedaj zahteva premier Marjan Šarec, Kot so sporočili iz njegovega kabineta, ta od pristojnih tudi želi, da ga obvestijo o ukrepih, ki jih je ministrstvo sprejelo za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki jih predvidevajo zakonske obveznosti ter uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave.