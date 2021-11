Gorenak umaknil zapis o nekdanji sodnici, ta razočarana nad sodstvom

Spomnimo, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak , je zapis, kritičen do predsednika vlade Janeza Janše , ki ga je sodnica Urška Klakočar Zupančič objavila v zasebni skupini, objavil na svojem blogu, sodnico označil za "levo aktivistko" ter jo nazanil sodnemu svetu. Zapis je do Gorenaka romal od prek sodelavke stranke SDS, ki je bila v omenjeni nejavni skupini na družbenem omrežju Facebook. O tem je poročal tudi novičarski portal blizu stranki SDS.

Zgodba je odmevala na njenem matičnem okrajnem sodišču v Ljubljani, kjer je predsednica Nataša Kosec sprožila postopek pri etični komisiji sodnega sveta. Po intervenciji ministrice za pravosodje Lilijane Kozlovič pa so sodnici odvzeli vodenje oddelka za etažno lastnino. Na disciplinskem sodišču je bila nato oproščena, vendar vodenja oddelka ni več prevzela. Konec avgusta se je odločila, da zapusti sodstvo.

Klakočar Zupančičeva je v zasebni kazenski tožbi Gorenaku očitala kaznivo dejanje nedovoljene objave zasebnega pisanja. Gorenak na predobravnavnem naroku krivde ni priznal, nato pa se je v sodni poravnavi strinjal, da zapis umakne. V sodni poravnavi sta stranki sklenili, da Gorenak pred objavo ni vedel, da je bil zapis mag. Urške Klakočar Zupančič objavljen no njenem zasebnem Facebook profilu in je bil zato viden le krogu njenih zasebnih prijateljev. Na podlagi dogovora je sodnica umaknila zasebno tožbo in se odpovedala kazenskim zahtevkom. Gorenak pa se je zavezal, da bo v roku treh dni umaknil sporno objavo s svojega spletnega bloka ter v istem roku predlagal umik objave s spletne strani novičarskega portala.