Nekdanja tovarna sukancev in trakov Maribor zapira svoja vrata

Vodstvo mariborskega proizvajalca sukancev A&E Europe, ki je del ameriške globalne skupine Elevate Textiles, je svet delavcev in sindikat seznanilo s strateškimi in organizacijskimi ukrepi, ki peljejo v postopno zapiranje obrata v Mariboru. Napovedali so tudi skorajšnji začetek pogajanj glede pravic zaposlenih z delavskimi predstavniki.

Kot so sporočili iz podjetja, bo ukinjanje proizvodnje v sedanjem obsegu trajalo več mesecev in se bo predvidoma odvilo v dveh fazah, predvidoma spomladi in poleti. Vzrok za takšno odločitev naj bi bil, da nadaljevanje proizvodnje v Sloveniji s poslovnega vidika ni več smiselno. Potrebe globalnih in lokalnih trgov, na katerih je družba aktivna, so se namreč v zadnjih letih močno spremenile, kar je vplivalo tudi na dejavnost mariborskega obrata, so pojasnili v podjetju in dodali, da načrtovani cilji po pozitivnem rezultatu v letu 2021 zaradi težkih razmer na trgu in ostalih dejavnikov niso bili doseženi. Podjetje s 103 zaposlenimi je namreč beležilo slabih 960.000 evrov čiste izgube.

icon-expand A&E Europe FOTO: Bobo

Po besedah direktorja podjetja Jürgena Drescherja njihova prizadevanja v zadnjih dveh letih, da bi proizvodnjo v Sloveniji preobrazili v vzdržen poslovni model, niso uspela. Med razlogi za to je navedel strategije poslovnih partnerjev, pa tudi dolgoročni vpliv pandemije, težave v dobavnih verigah in logistiki, inflacijo. "Vsemu temu se je v zadnjem obdobju pridružil še nepredvidljiv razvoj trga na dolgi rok in enormno povečanje cen elektrike in plina, ki so ga lahko prek povišanja cen le deloma prenesli na kupce, to pa je pripeljalo do tega, da je družba pričela s postopki, kot jih predvideva veljavna zakonodaja pred sprejetjem odločitve o zmanjšanju gospodarske aktivnosti," je dodal Drescher. Še ena od direktoric Kristen Hughes pa je dejala, da predlog svetu delavcev in sindikatu za pričetek pogajanj o postopnem zaprtju proizvodne dejavnosti ni prišel zlahka, saj se zavedajo, bo to težek čas tako zanje, še bolj pa za zaposlene. Zagotovila je, da je njihova največja skrb zdaj učinkovit socialni dialog, skozi katerega bodo v čim krajšem času poskušali najti sprejemljive rešitve.

icon-expand A&E Europe FOTO: Bobo

Da bi čim bolj omejili negativne posledice zaprtja obrata, se jim po besedah tretjega člana uprave Christopherja Alta zdi namera o postopnem, dvofaznem zapiranju obrata najboljša rešitev. V tem času bodo namreč imeli delavci več možnosti za načrtovanje svoje prihodnosti in iskanje nove zaposlitve, tudi s pomočjo dosedanjega delodajalca. Mariborsko podjetje A&E Europe, nekoč Tovarna sukancev in trakov Maribor, je leta 2006 postalo del ameriške globalne družbe American & Efird oz. Elevate Textiles, ki velja za vodilnega proizvajalca industrijskih, avtomobilskih in gospodinjskih sukancev. Takrat okoli 160 zaposlenih v mariborskem obratu je tik pred koncem leta 2020 izvedlo opozorilno stavko zaradi "odnosa podjetja do zaposlenih in splošnega nezadovoljstva", sodu pa je izbilo dni izplačilo 250 evrov božičnice, kar je bilo po oceni sindikata premalo glede na delo v epidemiji in dobre poslovne rezultate.