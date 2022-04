Nekdanja uslužbenka SDT obtožbe izdajanja tajnih podatkov zanika

SDT je julija na upravo kriminalistične policije na Generalni policijski upravi (GPU) podalo naznanilo suma kaznivega dejanja zoper osebo, zaposleno na SDT, ki naj bi izdajala tajne podatke. S kriminalistično preiskavo so potem utemeljili sum, da je uslužbenka lani in predlani izvršila več istovrstnih kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov.

Kot je novembra lani na novinarski konferenci povedal pomočnik direktorja uprave kriminalistične policije na GPU Matjaž Jerkič, je imela ta oseba pri svojem delu dostop do dokumentov z najbolj občutljivimi in tajnimi podatki o aktualnih kriminalističnih preiskavah oz. predkazenskih postopkih, ki so jih usmerjali državni tožilci s SDT. Vsebino dokumentov je fotografirala in jih posredovala osebam, ki do teh podatkov niso bile upravičene. Sodelovala je s tremi osebami z območja Ljubljane. Te so podatke posredovale članom kriminalne združbe.