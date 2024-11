Nekdanja vodja Pahorjevega kabineta ne priznava krivde

Lastnike zemljišč v kraju Šujica v občini Dobrova - Polhov Gradec naj bi Alja Brglez prepričala, da so z njo sklenili dve ločeni pogodbi za zazidljiva in nezazidljiva zemljišča. Kasneje je obveznosti iz prve pogodbe izpolnila in podjetje Red je kupilo zazidljive parcele v vrednosti 600.000 evrov.

Obveznosti iz druge pogodbe pa ni izpolnila. Nezazidljivih parcel namreč ni želela kupiti in se tako ni držala podpisane pogodbe. Lastniki so nezazidljive parcele na koncu prodali za 50.000 evrov, kar je okoli 167.000 evrov manj, kot določa pogodba, ki so jo sklenili s podjetjem Red, navaja tožilstvo.

Brglezova je sicer javnosti znana kot nekdanja vodja kabineta nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja. Zdaj je polovično zaposlena v zavodu Prijatelji Zahodnega Balkana in polovično na Inštitutu za civilizacijo in kulturo, sodeluje tudi v ekipi društva Platforma sodelovanja, ki ga je ustanovil Anže Logar. Kot raziskovalka in znanstvena sodelavka pa sodeluje z Univerzo Alma Mater Europaea in Evropskim centrom Maribor.