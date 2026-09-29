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Slovenija

Nekdanje ljubljanske avtobusne postaje ni več

Ljubljana, 29. 09. 2026 12.55 pred 1 uro 2 min branja 26

Avtor:
STA M.S.
Porušena avtobusna postaja v Ljubljani

Približno 62 let od odprtja so v sklopu obsežnih infrastrukturnih del na območju dokončno porušili objekt nekdanje Avtobusne postaje Ljubljana. Sprva pomembna pridobitev na področju javnega prometa je s časom postajala vse manj primerna sodobnim zahtevam. Nova postaja bo zrasla ob Vilharjevi cesti, do takrat pa je začasno urejena ob Masarykovi cesti.

Gradnja objekta se je začela leta 1963, slovesno odprtje pa je bilo 10. septembra 1964. Nova avtobusna postaja je pred šestimi desetletji predstavljala pomemben korak v razvoju avtobusnega javnega prometa v Ljubljani, ki je prej potekal na več lokacijah v mestu.

Postaja je bila zasnovana kot dvonadstropna stavba s pokritimi peroni, čakalnico, gostinskimi lokali in poslovnimi prostori. Njena modernistična arhitektura naj bi odražala duha časa in tehnološki optimizem šestdesetih let.

Načrti niso bili v celoti uresničeni in že razmeroma kmalu so zmogljivosti postale premajhne. Tako so jo, kot so nedavno spomnili v časniku Dnevnik, že konec 70. let minulega stoletja prvič označili za ljubljansko sramoto, tak očitek pa je nato nanjo letel še naslednja desetletja. Sčasoma je namreč ob neustreznem vzdrževanju, nezadostnih investicijah in na koncu tudi nestrateškem lastništvu vse bolj infrastrukturno in tehnološko zaostajala za sodobnimi potrebami upravljanja javnega prometa.

Po več neuspešnih poskusih ureditve sodobnega potniškega centra za prestolnico so se zadeve vendarle začele premikati v tem desetletju z začetkom urejanja območja okoli osrednje ljubljanske železniške postaje. Poleg ureditve nove železniške postaje in gradnje poslovno-stanovanjskega kompleksa Emonika na območju, ki je trenutno eno največjih gradbišč v državi, potekajo še drugi zasebni projekti, vzporedno pa teče tudi posodabljanje cestne in komunalne infrastrukture.

Prav v sklopu zadnjih del se je končalo več kot šest desetletij obratovanja avtobusne postaje na lokaciji pred dosedanjim glavnim objektom železniške postaje. Upravljanje avtobusne postaje je prevzela družba Nomago iz skupine Slovenskih železnic, ki bodo tudi investitor v novo sodobno postajo na severni strani območja potniškega centra Ljubljana, ob Vilharjevi cesti.

A pri tem projektu se je zapletlo. Pristojno ministrstvo je tako gradbeno dovoljenje za postajo sredi lanskega novembra že izdalo, a je društvo za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green (AAG) zaradi izdaje integralnega dovoljenja sprožilo upravni spor, češ da v tovrstnih postopkih že vrsto let prihaja do kršenja predpisov. Sodišče v tem sporu še ni odločilo.

V vmesnem obdobju od konca avgusta osrednja avtobusna postaja deluje na začasni lokaciji ob Masarykovi cesti, ki kljub svoji začasnosti ponuja bolj sodobno infrastrukturo od stare. Tudi po zgraditvi novega kompleksa ob Vilharjevi cesti naj bi sicer del postaje ostal na južni strani tirov.

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KOMENTARJI26

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marre
29. 09. 2026 14.27
30 let prepozn..
Odgovori
0 0
Mac-tat
29. 09. 2026 14.24
Dobro se spominjam, da sem na avtobusno postajo prvič prišel 1966, šel v Šentvid v internat ter se vozil v šolo na Titovo 78. Malo nostalgije me obdaja kaj vse se je spremenilo v tem obdobju.
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
29. 09. 2026 14.16
AAG so samo za meglo mešat
Odgovori
0 0
Davao
29. 09. 2026 14.14
Prav čudim se,da se niso pojavile civilne inicijative z naslovom... Postaje ne damo!
Odgovori
0 0
Angelina145
29. 09. 2026 14.10
Kranj, gledas?
Odgovori
+1
1 0
flojdi
29. 09. 2026 14.07
Ne grem vec v lj.zivet tja tudi nikoli vec.
Odgovori
+2
3 1
St. Gallen
29. 09. 2026 14.13
Vecina studentov, ki tam studira govori enako
Odgovori
0 0
konotera
29. 09. 2026 14.19
Ker večina študentov po študijo ne bo imela za najemnino in življenje v Ljubljani.
Odgovori
0 0
Definbahija
29. 09. 2026 14.06
Za otroke gre model bo tud tle posnel kak video?
Odgovori
-1
0 1
JanezNovakJohn
29. 09. 2026 13.56
Bravo. Ljubljana bo gotovo lepša.
Odgovori
+2
4 2
2mt8
29. 09. 2026 13.52
Sramota je to, da je Slovenija v Jugi proizvajala in vplačevala tretjino vsega denarja (milijarde) v Beograd, sama zase pa ni premogla niti centa da bi si posodobila železnice iz Avstroogrske in zastarele avtobusne postaje, elektroomrežje, vodovodno omrežje...
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+7
7 0
Japa Jade
29. 09. 2026 14.04
30 let zamujaš s komentarjem.
Odgovori
+7
8 1
JanezNovak13
29. 09. 2026 13.41
Kako hitro parkirna mesta najdejo...
Odgovori
+5
5 0
Ricola Swiss
29. 09. 2026 13.41
Maljevac ima nanjo sigurno lepe spomine!
Odgovori
+2
4 2
Vera in Bog
29. 09. 2026 13.39
A to je bila postaja haha
Odgovori
+5
6 1
kokicas
29. 09. 2026 13.32
Slabo jih gre prenova eden največjih projektov v državi pa ne morajo treh prometnikov zaposkit na območju, postavitev gradbenih ograj in oznak je pod vsako kritiko. Podvoza pri orto baru še dolgo nebo, oa delali bodo več kot dve leti. Vilharjeva v razsulu prav tako, slabo za uporabnike in tiste ki smo v avtu
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+6
7 1
suleol
29. 09. 2026 13.30
bravo Zoki, vsi ti samo zavidajo
Odgovori
-3
5 8
klop12
29. 09. 2026 13.47
a to on sam dela?
Odgovori
+4
5 1
Japa Jade
29. 09. 2026 14.05
Ko bo Vrtovec dojel, ne delal, s hitrostjo Jankoviča, si bo zaslužil ministrski položaj. Kaj je že rekel zadnjič, da je nemočen...
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+2
3 1
St. Gallen
29. 09. 2026 14.15
S Stozicami se ravno ni za hvaliti
Odgovori
0 0
roten
29. 09. 2026 13.26
Še dobro da stene v WCju niso govorile bi NSi in podobni bili čisto rdeči ne beli
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+2
7 5
JAZsemTI
29. 09. 2026 13.24
Dunajska pa vedno ožja🤔
Odgovori
+5
6 1
Slovenska pomlad
29. 09. 2026 13.12
To ni bila postaja,to je bil večji kiosk
Odgovori
+10
13 3
Japa Jade
29. 09. 2026 14.07
Ne komentiraj stvari, ki jih ne razumeš. Mal si preber zgodovino te postaje.
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+0
1 1
BUONcaffee
29. 09. 2026 13.09
Zagotovo bi zanimivo videti kako fotografijo nekdanje avtobusne postaje.
Odgovori
+5
5 0
flojdi
29. 09. 2026 14.12
.mogoce.nekaterim.spominjam se je v letih od 71 do 75.pa še prej..npr modne hise in prvih tekocih stopnic.moja stara mama pa je gledala gradnjo ravfnka(neboticnika).spomini so dokler
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0 0
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