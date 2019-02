Več kot 100 državljanov proti pozidavi ob spominskem parku

V Kranju želijo zgraditi novo naselje z bloki in stanovanjskimi hišami. Lokacija se nahaja pri naselju Mlaka tik ob zavarovanem Udin borštu, ki ima status spominskega parka. Ne le krajani Mlake, tudi iz drugih občin so v peticiji oddali podpis proti večji pozidavi na izpostavljeni lokaciji. Krajani so se povezali v civilno iniciativo in skupno vložili tožbo na upravno sodišče.

