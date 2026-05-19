Slovenija

Nekdanji direktor Teša in soobtoženi spoznani za krive

Ljubljana, 19. 05. 2026 15.27 pred 21 minutami 5 min branja 33

Avtor:
M.P. STA
Uroš Rotnik

Uroš Rotnik, nekdanji direktor Termoelektrarne Šoštanj (Teš), in soobtoženi so bili na celjskem sodišču v zadevi nabave merilnikov za peti blok termoelektrarne spoznani za krive zlorabe položaja. Rotnik je dobil leto in štiri mesece zapora s preizkusno dobo treh let ter 40.000 evrov denarne kazni. Obtoženi morajo ob tem Tešu skupaj vrniti več kot 285.000 evrov z obrestmi.

Sodni senat je prvoobtoženega Uroša Rotnika spoznalo za krivega zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti, nekdanjega vodjo elektro službe Bojana Brešarja in lobista Petra Kotarja pa za pomoč pri kaznivem dejanju. Krivdo je sodišče pripisalo tudi podjetju Sol Intercontinental kot pravni osebi.

Brešarju in Kotarju je sodišče izreklo po leto dni pogojne zaporne kazni in po 30.000 evrov denarne kazni. Denarno kazen v višini 50.000 evrov mora plačati tudi družba Sol Intercontinental, je povedala predsednica tričlanskega sodnega senata Mojca Turinek.

Termoelektrarna Šoštanj
Termoelektrarna Šoštanj
FOTO: Bobo

Rotnik, nekdanji direktor Teša, pa je medtem na celjskem sodišču dobil leto in štiri mesece zapora s preizkusno dobo treh let ter 40.000 evrov denarne kazni.

Obtoženi morajo družbi Tešu skupaj vrniti nekaj več kot 285.000 evrov protipravno premoženjske koristi evrov z obrestmi ter poravnati stroške kazenskega postopka.

Sodba, ki še ni pravnomočna, se sicer nanaša na posel nabave merilno-analitičnega sistema za generatorje Teševih blokov 4 in 5 ter na večletno izvajanje meritev. Po ugotovitvah senata so se obtoženi že leta 2007 dogovorili, da bo posel dobilo podjetje Sol Intercontinental, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji ekskluzivnega dobavitelja.

Teš oškodovan za več kot 285.000 evrov

Senat je ocenil, da je bil postopek naročila izveden v nasprotju z internimi pravili družbe, saj niso zbirali konkurenčnih ponudb, povpraševanje pa naj bi bilo namenoma pripravljeno tako nedorečeno, da primerjava z drugimi ponudniki ne bi bila mogoča.

Ključni očitek tožilstva je bil, da so bile meritve brez ustrezne analize podatkov za Teš praktično neuporabne. Kljub temu je elektrarna od leta 2008 do prekinitve pogodbe leta 2011 podjetju Sol Intercontinental mesečno plačevala račune za storitve v višini skoraj 8000 evrov.

Po presoji sodišča zaposleni v Tešu iz prejetih poročil niso mogli razbrati dejanskega stanja generatorjev, podjetje pa bi lahko meritve izvajalo tudi samo. Zaradi tega je bil Teš po ugotovitvah senata oškodovan za več kot 285.000 evrov.

Preberi še NPU ovadil sedmerico, neuradno med njimi tudi Uroš Rotnik

Senat je v sodbi zapisal, da je bil Rotnik skupaj z drugimi obtoženimi udeležen pri pridobitvi velike protipravne premoženjske koristi v skupni višini 113.241 evrov. Po navedbah tožilstva naj bi Rotnik prejel približno 40.000 evrov, Brešar okoli 30.000 evrov, preostanek pa naj bi končal pri družbi Sol Intercontinental oz. Petru Kotarju.

Turinkova je v obrazložitvi sodbe poudarila, da je Rotnik kot direktor ravnal v nasprotju z dolžnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika ter interese družbe podredil koristim izbranega podjetja in obtoženih. Po presoji sodišča je omogočil sklenitev in izvajanje pogodbe, čeprav naj bi vedel, da so bile storitve brez ustrezne analize merilnih podatkov za Teš neuporabne.

Zožilstvo zadovoljno

Tožilka Darja Šlibar je po razglasitvi sodbe izrazila zadovoljstvo nad obsodilno sodbo, čeprav sodišče ni sledilo predlogu za nepogojne zaporne kazni. Poudarila je, da sta s kolegom Matejem Mavričem zadovoljna predvsem zato, ker je sodišče pritrdilo očitkom tožilstva o kaznivih dejanjih.

Po njenih besedah je bil dokazni postopek zelo zahteven in obsežen, zato sodbo vidi tudi kot potrditev uspešnega timskega dela. Ob tem je napovedala pritožbo na izrečene kazni, saj po oceni tožilstva pogojne kazni niso primerne glede na težo dejanj, višino škode in položaj obtoženih. V pritožbenem postopku se bodo zavzemali za izrek nepogojnih zapornih kazni in višjih denarnih sankcij.

Glede vrnitve več kot omenjenih 285.000 evrov je tožilka pojasnila, da bo nadaljnji postopek pokazal, kako bo vračilo denarja potekalo, če prostovoljnega plačila ne bo.

Dotaknila se je tudi postopka glede šestega bloka Teša. Po njeni oceni se dokazni postopek v tej zadevi približuje zaključku, čeprav mora sodišče odločiti še o nekaterih dokaznih predlogih obrambe. Ob tem je poudarila, da različnih kazenskih postopkov ni mogoče neposredno primerjati, vendar po oceni tožilstva tudi dokazni postopek v primeru Teš 6 potrjuje njihove očitke.

'Izvedeni dokazi ne podpirajo obsodilne sodbe'

Rotnikov zagovornik Mitja Jelenič Novak je v izjavi za medije medtem izrazil veliko nezadovoljstvo nad odločitvijo sodišča. Dejal je, da je nad njo globoko razočaran, saj po njegovem mnenju nima povezave ne s pravom ne z dejstvi, ugotovljenimi med postopkom.

Uroš Rotnik
Uroš Rotnik
FOTO: Bobo

Poudaril je, da izvedeni dokazi ne podpirajo obsodilne sodbe. Ob tem je kritično ocenil delo senata, za katerega meni, da se ni dovolj oprl na dokazni postopek, temveč na dokumente, ki naj bi bili za ta primer nepomembni.

Po njegovih besedah je predsednica senata pozornost namenila predvsem listinam, ki so po oceni obrambe irelevantne za kazenski postopek, medtem ko naj bi prezrla bistveno pomembnejše dokaze.

Na vprašanje, ali ga skrbi, da bi lahko današnja odločitev vplivala tudi na prihodnje odločanje v postopku, povezanem s Tešem 6, je odgovoril, da po vsej verjetnosti ne, čeprav po njegovem mnenju današnja sodba kaže na drugačno logiko odločanja senata, ki je sam ne prepoznava.

Spomnimo

Tožilstvo je Rotniku očitalo, da je pri dobavi opreme za šesti blok s soobtoženimi termoelektrarno oškodoval za vsaj četr milijarde evrov. Postopek izbire dobavitelja naj bi vodili tako, da je bil na koncu izbran Alstom, Rotnik pa naj bi pri tem dobil več sto tisoč evrov provizij. 

Obtoženi, z izjemo pravnega naslednika proizvajalca opreme za elektrarne Alstom - ameriško podjetje General Electric, so sicer krivdo zanikali.

Tožilstvo je aprila za nekdanjega direktroja predlagalo dve leti in dva meseca zapora ter 80.000 evrov denarne kazni.

teš uroš rotnik sojenje

KOMENTARJI33

Apostol1
19. 05. 2026 17.08
Ta sodba je posmeh delovnemu ljudstvu Slovenije . Pokradli so milijone , kazen pa 40 jurjev , to je približno tako kot tisti kmet , ki je ukradel sosedu pujsa , nato pa se je šel spovedat v cerkev in za pokoro je moral zmoliti tri Očenaše in dve Zdrave Marije in ko je naslednjič prišel k spovedi je rekel župniku , da je bil pujs tako poceni , da je sosedu še enega ukradel.. Bravo sodišče , vedno bolj se potrjuje krivosodje , ki je bilo največkrat prisotno , ko so sodili Janezu Janši in bil je oproščen ali pa je vse skupaj zastaralo.
deratizacija
19. 05. 2026 17.04
Ni slabo, za 21.700 EUR na uro, pet obrokov in ostale ugodnosti, bi mu šel marsikdo delati družbo.
sbštajerec
19. 05. 2026 17.04
Sramota sodniki in bankirji so zlo človeštva.
Petur
19. 05. 2026 17.02
dokler imaš denar ne boš sedel..mi je nekoč rekel en.?li der...
NeXadileC
19. 05. 2026 17.01
Zdaj je ksno. Denarja ni več.
Bolfenk2
19. 05. 2026 16.50
Levi sodniki nikoli ne bodo resno sodili levičarjem.
Lenart Čaubi
19. 05. 2026 16.47
Ja kaj je tu spornega saj ga je Kontič nastavil se ve kam to spada.
Anion6anion
19. 05. 2026 16.47
Zakaj se istočasno ne sodi tudi Lahovniku in Pahorju. Botroma nasedle naložbe
Teofil
19. 05. 2026 16.45
Dobil je več sto tisoč evrov provizije,kazen pa je 40 tisoč evrov,kdo je tu nor
Galaktik111
19. 05. 2026 16.47
Več sto tisoč? Za 100.000 se ded obrnil ni. Par milijonov pa res.
Poštarček
19. 05. 2026 16.41
Sami lopovi
Lenart Čaubi
19. 05. 2026 16.39
Na Kitajskem bi dobil samo pogojno brez denarne kazni.
300 let do specialista
19. 05. 2026 16.21
Krivosodje daje odličen zgled in gonilo kriminalu. Bravo res ste ponos ustave!
300 let do specialista
19. 05. 2026 16.20
Bolje, da teh lopovov sploh ne obsojate, ker te "kazni" niso primerne niti za kurje tatove, s tem, da kurji tatovi odnesejo nesnice v vrednosti 3€/glavo, ti lopovi pa milijone. Nehajte nas farbati!!
Antena
19. 05. 2026 16.19
Najmanj 40 let zapora s prisilnim delom. In vrniti vez denar ne pa 40.000 eurov. Kje so pa miljoni ???
progresivnidaveknastanovanja
19. 05. 2026 16.23
večji del pri sodnikih pa še kakšnemu policijskemu načelniku za podtikanje dokazov
progresivnidaveknastanovanja
19. 05. 2026 16.33
sem mislil za uničenje dokazov, podtikajo jih poštenim
ap100
19. 05. 2026 16.19
noro ? kaj je vsebovala obtožnica ? so šli preko vrste na tehničnem pregledu?
Antena
19. 05. 2026 16.18
Nakradli vec milijonov, vrnejo pa par eurov. Sodniki ste sli v .......?
Klovni...
19. 05. 2026 16.18
Pokradli na desetine miljonov, vrnili pa naj bi drobiž. Nova farsa slovenskih (rdečih) sodišč.
alko10000
19. 05. 2026 16.15
🤣noro ob vseh miljonih ki so jih v tem projektu skupaj sds in sd pokradli so tem dali neko kazen to je kot da jaz dobim kazen za nepravilno parkiranje.....noro
mito24
19. 05. 2026 16.14
Mile kazni šlo je pa za miljarde, nekdo ki ukrade ribjo konzervo lahko sedi več kot leto dni v zaporu-kje je tukaj pravica.
stanley
19. 05. 2026 16.13
Zlate palice pa ne bo dal v državni sef? Še na počitnice za nagrado v nov zapor bo šel, če sploh.
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
