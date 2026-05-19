Nekdanji direktor Teša in soobtoženi spoznani za krive

Sodni senat je prvoobtoženega Uroša Rotnika spoznalo za krivega zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti, nekdanjega vodjo elektro službe Bojana Brešarja in lobista Petra Kotarja pa za pomoč pri kaznivem dejanju. Krivdo je sodišče pripisalo tudi podjetju Sol Intercontinental kot pravni osebi. Brešarju in Kotarju je sodišče izreklo po leto dni pogojne zaporne kazni in po 30.000 evrov denarne kazni. Denarno kazen v višini 50.000 evrov mora plačati tudi družba Sol Intercontinental, je povedala predsednica tričlanskega sodnega senata Mojca Turinek.

Rotnik, nekdanji direktor Teša, pa je medtem na celjskem sodišču dobil leto in štiri mesece zapora s preizkusno dobo treh let ter 40.000 evrov denarne kazni. Obtoženi morajo družbi Tešu skupaj vrniti nekaj več kot 285.000 evrov protipravno premoženjske koristi evrov z obrestmi ter poravnati stroške kazenskega postopka. Sodba, ki še ni pravnomočna, se sicer nanaša na posel nabave merilno-analitičnega sistema za generatorje Teševih blokov 4 in 5 ter na večletno izvajanje meritev. Po ugotovitvah senata so se obtoženi že leta 2007 dogovorili, da bo posel dobilo podjetje Sol Intercontinental, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji ekskluzivnega dobavitelja.

Teš oškodovan za več kot 285.000 evrov

Senat je ocenil, da je bil postopek naročila izveden v nasprotju z internimi pravili družbe, saj niso zbirali konkurenčnih ponudb, povpraševanje pa naj bi bilo namenoma pripravljeno tako nedorečeno, da primerjava z drugimi ponudniki ne bi bila mogoča. Ključni očitek tožilstva je bil, da so bile meritve brez ustrezne analize podatkov za Teš praktično neuporabne. Kljub temu je elektrarna od leta 2008 do prekinitve pogodbe leta 2011 podjetju Sol Intercontinental mesečno plačevala račune za storitve v višini skoraj 8000 evrov. Po presoji sodišča zaposleni v Tešu iz prejetih poročil niso mogli razbrati dejanskega stanja generatorjev, podjetje pa bi lahko meritve izvajalo tudi samo. Zaradi tega je bil Teš po ugotovitvah senata oškodovan za več kot 285.000 evrov.

Senat je v sodbi zapisal, da je bil Rotnik skupaj z drugimi obtoženimi udeležen pri pridobitvi velike protipravne premoženjske koristi v skupni višini 113.241 evrov. Po navedbah tožilstva naj bi Rotnik prejel približno 40.000 evrov, Brešar okoli 30.000 evrov, preostanek pa naj bi končal pri družbi Sol Intercontinental oz. Petru Kotarju. Turinkova je v obrazložitvi sodbe poudarila, da je Rotnik kot direktor ravnal v nasprotju z dolžnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika ter interese družbe podredil koristim izbranega podjetja in obtoženih. Po presoji sodišča je omogočil sklenitev in izvajanje pogodbe, čeprav naj bi vedel, da so bile storitve brez ustrezne analize merilnih podatkov za Teš neuporabne.

Zožilstvo zadovoljno

Tožilka Darja Šlibar je po razglasitvi sodbe izrazila zadovoljstvo nad obsodilno sodbo, čeprav sodišče ni sledilo predlogu za nepogojne zaporne kazni. Poudarila je, da sta s kolegom Matejem Mavričem zadovoljna predvsem zato, ker je sodišče pritrdilo očitkom tožilstva o kaznivih dejanjih. Po njenih besedah je bil dokazni postopek zelo zahteven in obsežen, zato sodbo vidi tudi kot potrditev uspešnega timskega dela. Ob tem je napovedala pritožbo na izrečene kazni, saj po oceni tožilstva pogojne kazni niso primerne glede na težo dejanj, višino škode in položaj obtoženih. V pritožbenem postopku se bodo zavzemali za izrek nepogojnih zapornih kazni in višjih denarnih sankcij. Glede vrnitve več kot omenjenih 285.000 evrov je tožilka pojasnila, da bo nadaljnji postopek pokazal, kako bo vračilo denarja potekalo, če prostovoljnega plačila ne bo. Dotaknila se je tudi postopka glede šestega bloka Teša. Po njeni oceni se dokazni postopek v tej zadevi približuje zaključku, čeprav mora sodišče odločiti še o nekaterih dokaznih predlogih obrambe. Ob tem je poudarila, da različnih kazenskih postopkov ni mogoče neposredno primerjati, vendar po oceni tožilstva tudi dokazni postopek v primeru Teš 6 potrjuje njihove očitke.

'Izvedeni dokazi ne podpirajo obsodilne sodbe'

Rotnikov zagovornik Mitja Jelenič Novak je v izjavi za medije medtem izrazil veliko nezadovoljstvo nad odločitvijo sodišča. Dejal je, da je nad njo globoko razočaran, saj po njegovem mnenju nima povezave ne s pravom ne z dejstvi, ugotovljenimi med postopkom.

Poudaril je, da izvedeni dokazi ne podpirajo obsodilne sodbe. Ob tem je kritično ocenil delo senata, za katerega meni, da se ni dovolj oprl na dokazni postopek, temveč na dokumente, ki naj bi bili za ta primer nepomembni. Po njegovih besedah je predsednica senata pozornost namenila predvsem listinam, ki so po oceni obrambe irelevantne za kazenski postopek, medtem ko naj bi prezrla bistveno pomembnejše dokaze. Na vprašanje, ali ga skrbi, da bi lahko današnja odločitev vplivala tudi na prihodnje odločanje v postopku, povezanem s Tešem 6, je odgovoril, da po vsej verjetnosti ne, čeprav po njegovem mnenju današnja sodba kaže na drugačno logiko odločanja senata, ki je sam ne prepoznava.

