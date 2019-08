Nekdanjemu Fištravčevemu 'županu v senci' pogojna kazen zaradi poslovne goljufije

Marko Kovačič, ki se ga je zaradi tesnih povezav z nekdanjim županom Andrejem Fištravcem imenovalo tudi župan v senci, se je znašel na sodišču zaradi očitkov o domnevno spornem poslovanju njegovih podjetij pred prihodom na občino. Obtožnica ga bremeni poslovne goljufije v skupni vrednosti skoraj 120.000 evrov, ker njegovo podjetje Svarog naročnikom ni dostavilo že plačanih interaktivnih tabel, in kršitve temeljnih pravic delavcev.

Sodni senat pod vodstvom Boštjana Polegeka ga je spoznal za krivega v primerih oškodovanja zasebnega visokošolskega zavoda Alma Mater Europaea - ECM, Osnovne šole Trebnje, Gimnazije Novo mesto, Nataše Hauptman in zaposlenih v Svarogu, ne pa tudi v dveh drugih primerih ECM ter domnevnega oškodovanja fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter srednje zdravstvene šole Ljubljana.

Med letoma 2011 in 2014 naj bi si z računa Svaroga nakazal skupno 37.000 evrov

Obdolženi je na današnjem zaključku dokaznega postopka ponovil, da nikomur ni hotel namenoma škodovati. Ponovil je, da je njegovo podjetje vrsto let uspešno poslovalo, leta 2011 pa je z nastopom gospodarske krize močno upadel promet, zato so imeli težave z izpolnjevanjem naročil. Poudaril je, da je osebno poskušal na vse mogoče načine rešiti nastalo situacijo in tako tudi zavaroval podjetje pred stečajem. "Mogoče nisem vsega naredil pravilno. Zagotovo pa napake niso bile storjene namenoma," je dejal.

Poudaril je, da je do danes že poravnal vse obveznosti do dobaviteljev in delavcev. To naj bi želel storiti še pred sprožitvijo kazenskega pregona s strani poslovnih partnerjev, a mu razmere tega niso dopuščale. "Danes lahko pogledam vsem v oči,"je dejal.