Nekdanjemu glavnemu inšpektorju za delo Brezovarju odškodnina

Vrhovno sodišče je v sporu med nekdanjim glavnim inšpektorjem za delo Borutom Brezovarjem in državo oz. vlado, ki ga je na poziv protikorupcijske komisije razrešila aprila 2011, prisodilo v prid Brezovarju. Njegov zahtevek do odškodnine je utemeljen, višino pa mora določiti okrožno sodišče.

Brezovar, ki je Inšpektorat za delo vodil 18 let, je bil po razrešitvi s položaja glavnega inšpektorja in po očitkih več nepravilnosti pri delu prepričan, da mu je bila storjena krivica in je s tožbo terjal 59.473 evrov. Prvostopenjsko sodišče je njegovo tožbo zavrnilo, sodbo je potrdilo višje sodišče.

Vrhovno sodišče je presodilo drugače in okrožno sodišče mora določiti višino odškodnine. Zaslišalo ga bo 19. decembra. Brezovar je zahtevek za premoženjski del škode zvišal, na koliko ni znano. Bi se pa utegnil sukati okrog 100.000 evrov. Medtem je zahtevek za nepremoženjski del škode ostal pri 15.000 evrov.

Brezovarja je vlada razrešila na poziv protikorupcijske komisije, ki je prejela več prijav suma korupcije. Poleg očitka, da pri kopici prijav ni dovolj učinkovito ukrepal, so v javnosti odmevala njegova številna predavanja, saj je dalj časa za plačilo sodeloval z različnimi podjetji in njihovimi poslovodstvi, ki so bili pod nadzorom delovne inšpekcije.