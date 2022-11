Nekdanji ameriški predsednik v pogovorni oddaji o Niki Kovač

Videoposnetek pogovora so na spletu delili tudi v Inštitutu, kjer pa so ob tem opozorili, da se je Obama pri opisu njihove kampanje nekoliko zmotil. "Predsednik Obama na Daily Showu govori o Niki in delu Inštituta 8. marec. Nekoliko sicer pomeša naše kampanje, a nič zato," so zapisali na družbenem omrežju ter ob tem delili posnetek pogovora.

Obama je namreč napačno dejal, da se je Inštitut na referendumu boril proti nasilju v družinah. Ob tem je navedel, da slovenski zakoni nasilja v družini ne opredeljujejo, kar da je Inštitut 8. marec skušal spremeniti na referendumu, a mu v prvem poskusu to ni uspelo. Obama nato nadaljuje, da je fundacija direktorici Inštituta predlagala, naj gre do ljudi, ki živijo v ruralnih krajih, "do teh tradicionalnih, zelo vernih in konservativnih žensk", ki so na referendumu glasovale proti, ter naj se z njimi pogovori in jih posluša.