Nekdanji celjski župan Bojan Šrot ne bo več mestni svetnik

Šrot se je zahvalil tudi aktualnemu celjskemu županu Matiji Kovaču za korektno vodenje sej in sodelovanje. Zahvalo je izrekel tudi vsem zaposlenim v celjski občinski upravi, ker se trudijo za dobro in napredek Celja in njegovih občanov, poroča Večer.

Novi celjski župan Kovač pa je Šrotu, ki je predsednik Celjske županove liste, z devetimi svetniki največje stranke v celjskem mestnem svetu, tudi sam zaželel veliko uspeha na prihodnji poti in se mu zahvalil za sodelovanje.