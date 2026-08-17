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Slovenija

Nekdanji član SDS s peticijo za odstop predsednika DZ Zorana Stevanovića

Ljubljana, 17. 08. 2026 18.09 pred 48 minutami 3 min branja 45

Avtor:
STA M.P.
Zoran Stevanović

Nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc je prepričan, da predsednik DZ Zoran Stevanović s svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji. S spletno peticijo zato zbira 10.000 podpisov, s čimer mu želi pokazati, da je čas za njegov odstop. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije DZ o aferi Black Cube.

Miha Brejc, ki je iz SDS izstopil leta 2012, je za STA povedal, da Zoran Stevanović ne bi smel biti predsednik DZ, saj ne spoštuje ustave in deluje v škodo države. "K razmisleku o peticiji me je spodbudilo, da ogromno ljudi, tudi novinarji, piše o tem, pa se nič ne zgodi. Mogoče je edini način peticija, da ljudje povedo, kaj si mislijo," je dejal. Slednje je po njegovih besedah tudi ena od parol Stevanovića, ki poudarja, da je treba dati moč ljudem.

Miha Brejc
Miha Brejc
FOTO: Bobo

"Mene zelo moti, da smo kot evropska demokratična država prišli do točke, ko najvišji organi države ne spoštujejo ustave, ko se predsednik vlade v bistvu norčuje iz ustavnega sodišča in tako naprej. To je izrazit primer nedemokratične politične kulture in na to je treba opozoriti," je prepričan Brejc.

S peticijo na spletni strani stevogohome.si želi spodbuditi tudi k razmisleku, "ali je kršitev ustave drugega človeka v državi, predsednika DZ, nekaj, mimo česar se lahko gre brez težav, ali je to vendarle alarm". Pobuda pa je po njegovih besedah tudi ogledalo politiki in predsedniku DZ.

Kakšne bodo posledice peticije, Brejc ni želel napovedovati, počakal pa bo na odziv ljudi in tistih, ki jim je peticija namenjena. Peticija bo odprta, dokler bo število podpisov raslo, je še dejal. Pod peticijo, ki so jo objavili dopoldne, se je v nekaj urah podpisalo okoli 1500 ljudi.

'Človek bi pričakoval, da, če v ustavi izrecno nekaj piše, se to spoštuje'

Podpisniki peticije poleg takojšnjega odstopa Stevanovića zahtevajo še, da stranke SDS, NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica na prvi seji DZ po poletnih počitnicah podprejo dnevni red seje in da na njej ustanovijo preiskovalno komisijo DZ o aferi Black Cube.

Brejc je spomnil, da so julija štirje ustavni pravniki na seji komisije DZ za poslovnik soglasno ocenili, da koalicija skupaj z Resnico krši ustavo, ker je dvakrat zavrnila dnevni red sej DZ, s čimer je preprečila ustanovitev preiskovalnih komisij DZ o aferi Black Cube in o obvodnem financiranju strank.

"Človek bi pričakoval, da, če v ustavi izrecno nekaj piše, se to spoštuje," je dejal. Stevanović je namreč na kolegiju predsednika DZ potrdil dnevni red, kamor sta bili uvrščeni točki o odreditvi preiskovalnih komisij DZ, naslednji dan pa je na seji DZ glasoval proti temu istemu dnevnemu redu, je spomnil. "Takega ravnanja po mojem v evropskem prostoru ni," je pristavil.

Preberi še Opozicija predlaga razrešitev Stevanovića s čela DZ

Konec julija so sicer razrešitev Stevanovića s funkcije predsednika DZ predlagale opozicijske Svoboda, SD in Levica. Med očitki Stevanoviću so navedli kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Za razrešitev predsednika DZ je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov, predlagatelji pa imajo skupaj 40 glasov.

zoran stevanović razrešitev sds miha brejc

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KOMENTARJI45

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Jezna lepookica
17. 08. 2026 19.04
Srčno upam, da bo še več sdsovcev oz.desničarjev sregledali in začeli razmišljati s svojo glavo.
Odgovori
+0
1 1
Petur
17. 08. 2026 19.02
za njim je načrtno postavljen sds ovec,tako da gre po planu Janezovega.. je pa res izprijeno spreten ta vaš Janša...
Odgovori
+0
1 1
zibertmi
17. 08. 2026 19.02
in to ni kar en bivši politik,to je bil vidni član stranke sds
Odgovori
+2
3 1
Bolfenk2
17. 08. 2026 19.01
Stranka Resnica je za Slovenijo to kar je AfD za Nemčijo. Edini svetilnik normalnosti v ponoreli rusofobni, multikulti LGBT Evropi.
Odgovori
+0
1 1
Infiltrator
17. 08. 2026 19.01
Gremo Stevanovica dol vršti 👎
Odgovori
+3
4 1
kunccix
17. 08. 2026 19.01
Podpiram! Proti avtokraciji se je potrebno boriti in zatreti
Odgovori
+0
2 2
Castrum
17. 08. 2026 19.04
??A ti sploh veš kaj je avtokracija?
Odgovori
0 0
bandit1
17. 08. 2026 19.00
Sramota je to in za KPK da LOTRIČ preds. DS in lastnik neke kvazi stranke odloča o vetu na zakone. Ker je del te koalicije. Sramota.
Odgovori
+1
2 1
supergigi
17. 08. 2026 18.58
Vsekakor je Stevanović boljši predsednik DZ kot cirkusantka lol.
Odgovori
-5
3 8
Alergičen na levake
17. 08. 2026 18.58
Miha, si se naveličal skrivati, da si rdeč ko Indijanc ??? 😁😂
Odgovori
-2
4 6
Mens sana
17. 08. 2026 19.06
.........Vaše razmišljanje temelji na tezi, da vsak, ki ni podrepna muha tovariša Jeneza je rdeč?..................kaj pa, če je tovariš Janez bolj rdeč kot tiara?.......................
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0 0
odpisani zasedli vlado
17. 08. 2026 18.58
Če bi se zaveden naiven folk zavedal kje živi sploh ne bi bilo potrebno zbirati nikakršnih podpisov proti copatarju stevanoviću.Prav dobro se vsi zavedajo kaj se dogaja ampak si zaradi sramu kaj so izvolili zatiskajo oči in vse skupaj ponižno prenašajo.
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+2
4 2
Bolfenk2
17. 08. 2026 18.57
Če je Miha Brejc, ki je izdal SDS, predlagal razrešitev Stevota, bodo janšisti Stevota še toliko bolj podpirali. Stevo je en redkih odločnih slovenskih politikov, ki ima jajca in hrbtenico. Tisti ki smo volili Resnico smo ponosni, da je prilezel na drugo funkcijo v državi in da imamo končno spet desno vlado.
Odgovori
-3
3 6
Hudi časi
17. 08. 2026 19.06
Izdal ali spregledal?
Odgovori
0 0
Castrum
17. 08. 2026 18.55
V letih 2022 do 2026 so se na predsedniškem mestu DZ postavila povsem nova merila, do takrat še nikoli videna. Po mojem mnenju sramota. In kljub interpelacijam, je gospa s podporo koalicije ostala na mestu predsednice do konca mandata. In sedaj imamo podobno situacijo. Zakaj bi kdorkoli mislil, da bo ta koalicija ravnala drugače kot je prejšnja?
Odgovori
+3
5 2
Jožajoža
17. 08. 2026 18.53
cela vlada je talec tega osebka. vse ima v rokah. janša, če želi kaj doseč, prosi stevićććććća za odobritev.in, če ima steviććććć koristi, privoli drugače ne.steviććć samo reče janši,če ne bo po moje, te pri glasovanju moji in jaz ne bomo podprli.in,obvelja stevićććeva.tistih par miljionov ,ki jih je janša dal stevićććć,je steviććć že pozabil.kot obljubo,da k janši ne gre.
Odgovori
-2
2 4
natas999
17. 08. 2026 18.52
teli iz naftalina bi samo še podpise zbirali😁😆
Odgovori
+1
5 4
Sir Oliver
17. 08. 2026 18.54
To misliš na tvojega čelavega komunajzarja
Odgovori
+0
2 2
Sir Oliver
17. 08. 2026 18.49
Bravo g. Brejc! Intelekt, ki ga SDS klientela pač ne zmore. Čestitke za to potezo.
Odgovori
+1
6 5
Bella Ciao1
17. 08. 2026 18.49
Je še upanje za Slovenijo....iz vsake zablode se da rešiti dokazuje g. Brejc
Odgovori
+2
6 4
zasvobodo22
17. 08. 2026 18.46
sedaj pa za sds zablojence postav komunist enako kot vsi ,ki upajo rect kaj cez gologlavega zlocinskega psihopata
Odgovori
+2
4 2
john gotti
17. 08. 2026 18.42
drugače pa ,miha kapo dol
Odgovori
+5
8 3
Prelepa Soča
17. 08. 2026 18.42
Boli me ta kratek.... kdo, kaj, zakaj.... dobro, da sem vse življenje delal in dajal na stran. Sedaj živim odlično.... škoda je le, da sem že prestar in ne morem več uživati tako, kot nekoč.
Odgovori
+2
4 2
Hudi časi
17. 08. 2026 19.08
Za otroke in vnuke te pa nič ne briga?
Odgovori
0 0
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