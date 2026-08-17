Nekdanji član SDS s peticijo za odstop predsednika DZ Zorana Stevanovića

Miha Brejc , ki je iz SDS izstopil leta 2012, je za STA povedal, da Zoran Stevanović ne bi smel biti predsednik DZ, saj ne spoštuje ustave in deluje v škodo države. "K razmisleku o peticiji me je spodbudilo, da ogromno ljudi, tudi novinarji, piše o tem, pa se nič ne zgodi. Mogoče je edini način peticija, da ljudje povedo, kaj si mislijo," je dejal. Slednje je po njegovih besedah tudi ena od parol Stevanovića, ki poudarja, da je treba dati moč ljudem.

"Mene zelo moti, da smo kot evropska demokratična država prišli do točke, ko najvišji organi države ne spoštujejo ustave, ko se predsednik vlade v bistvu norčuje iz ustavnega sodišča in tako naprej. To je izrazit primer nedemokratične politične kulture in na to je treba opozoriti," je prepričan Brejc.

S peticijo na spletni strani stevogohome.si želi spodbuditi tudi k razmisleku, "ali je kršitev ustave drugega človeka v državi, predsednika DZ, nekaj, mimo česar se lahko gre brez težav, ali je to vendarle alarm". Pobuda pa je po njegovih besedah tudi ogledalo politiki in predsedniku DZ.

Kakšne bodo posledice peticije, Brejc ni želel napovedovati, počakal pa bo na odziv ljudi in tistih, ki jim je peticija namenjena. Peticija bo odprta, dokler bo število podpisov raslo, je še dejal. Pod peticijo, ki so jo objavili dopoldne, se je v nekaj urah podpisalo okoli 1500 ljudi.