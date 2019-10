'Adria je bila naš dom, naša družina, ne vemo, kam naprej'

Zavodi za zaposlovanje v Ljubljani, Kranju, Domžalah in Kamniku so za nekdanje delavce Adrie Airways, ki so se vpisovali v evidenco brezposelnih, odprli svoja vrata, čeprav ob četrtkih nimajo uradnih ur. Nekateri še vedno žalujejo za "izgubljenim domom", nekateri pa so med tem že dobili zaposlitev v tujini. Naprodaj pa je tudi Adriina letalska šola, ki je skoraj 40 let šolala naše in tuje pilote.

Ob osmih zjutraj so na ljubljanski Zavod za zaposlovanje začeli prihajati prvi od približno 300 Adriinih odpuščenih delavcev. "Vsi zaposleni smo nekako vpeti v prijavo, svetovalne razgovore, vse bomo naredili v enem dnevu," je dejala direktorica območne skupnosti Ljubljana na Zavodu za zaposlovanje Barbara Vrtačnik. Nekdanji zaposleni Adrie Airways objokujejo izgubo doma. FOTO: Miro Majcen Vidno žalostni so se zdaj že nekdanji zaposleni, med tem ko so poudarjali, da jim je Adria predstavljala drugo družino, vpisali v evidenco brezposelnih. "To je bilo del nas, to je bila tako rekoč na pol družinska zadeva, ker smo bili vsi zelo vpeti en v drugega in v našo službo in domači ravno tako," je povedala nekdanja stevardesa pri Adii Ria. Nekdanji zaposleni še dodajajo, da ne vedo, kam bodo šli sedaj, na zavodu pa zagotavljajo, da zaposlitve za tako specifičen kader so, a da je potrebno vsak primer obravnavati individualno. "Vsak ima svoj zapostavljeni cilj, svoj karierni cilj. Odvisno je od posameznika," je razložila Vrtačnikova. Stečajni upravitelj začel prodajati tudi Adriino letalsko šolo. FOTO: Miro Majcen Stevardesa Ria je povedala, da si bo morala najti nek nov izziv, saj da je zanjo še prezgodaj za upokojitev, prav tako pa ne želi več delati kot stevardesa. "Tega je bilo dovolj," je dejala. Mnogo stevardes in pilotov je že dobilo službo v tujini - predvsem na Hrvaškem, Dunaju in v Angliji. A si številni kljub vsemu želijo ostati doma, zato čakajo, kaj se bo zgodilo. Ministrstvo za gospodarstvo in Družba za upravljanje terjatev bank naj bi še vedno skušala zvabiti novega prevoznika, s katerim bi ustanovila skupno podjetje s sedežem in floto na Brniku. Neuradno sta v igri dve družbi, ki jih minister še ne razkriva. Sicer pa je stečajni upravitelj začel prodajati tudi Adrijin ponos, letalsko šolo, ki bi naslednje leto praznovala 40 let.