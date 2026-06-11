Nekdanji delavci proti Progrosu: neplačane terjatve in sumljive listine

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil Goran Lukić iz Delavske svetovalnice, so se s primerom njihovega člana in nekdanjega zaposlenega v podjetju Progros seznanili pred letom dni. Ta je konec maja lani na inšpektorat za delo podal prijavo zaradi neizplačane aprilske plače. Prijavo je nato na začetku julija lani dopolnil zaradi neizplačila plače med aprilom in junijem ter regresa za letni dopust. Isti delavec je zoper delodajalca Progros na policiji vložil tudi predlog za pregon zaradi neplačila zdravstvenih in socialnih prispevkov do 1. maja 2025 v višini okoli 3620 evrov. Sredi julija lani je nato delavec prejel SMS sporočilo, da nima urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja. "Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so mu izročili dokumentacijo, iz katere je razvidno, da ga je delodajalec 30. junija lani brez njegove vednosti odjavil iz ZZZS," je pojasnil Lukić. Podlaga za to je bila redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, na kateri se je znašel ponarejen podpis delavca. "Vsa dokumentacija je priložena, zadeva je zdaj na policiji in verjamem, da bo tukaj ustrezno ukrepanje za naprej," je poudaril Lukić.

Predsednik Delavske svetovalnice Goran Lukić FOTO: Bobo

Hana Radilovič iz Delavske svetovalnice je predstavila še en primer nekdanjega zaposlenega v podjetju Progros, ki se je lani nanje obrnil po pomoč zaradi neizplačila plač in regresa. "Po pooblastilu delavca sem zastopnika oz. delodajalca Borisa Mijiča takrat večkrat pozvala, da odpravi kršitve, po telefonu mi je pogosto lagal," je poudarila. Tudi v njegovem primeru se je zgodilo, da ga je delodajalec iz ZZZS odjavil na podlagi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki pa je delavec nikoli ni videl. "Na odpovedi je na mestu, kjer naj bi bil podpis delavca, ki potrjuje vročitev odpovedi, podpis, ki ni njegov," je bila jasna Radilovič. "Delavec je po težki bolezni konec lanskega leta umrl, njegova ustna ovadba zoper Progros in njegova zastopnika Borisa Mijiča in Miladina Mijiča zaradi neizplačila plač in regresa s policije pa ni pravočasno prišla do tožilstva. Sredstev ni nikoli prejel," je razložila. Ob tem je napovedala tudi vložitev kazenske ovadbe zaradi ponarejanja listin, ki je delavec za časa življenja ni uspel podati. Zgodbo zaposlenega iz podjetja Progros iz lanskega aprila in maja so obravnavali tudi na Informativnem delavskem centru. Kot je pojasnil predstavnik centra Goran Zrnić, je podjetje delavca odjavilo iz ZZZS na podlagi sporazumne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, na katerem je bil prav tako ponarejen podpis delavca. Sledila je prijava na inšpektorat za delo. "Zraven smo priložili uradno dokumentacijo z dokazili. Po našem mnenju bi moral inšpektorat zadevo predati naprej policiji, ta pa potem na tožilstvo. Kaj se je nato zgodilo, nismo izvedeli," je dejal Zrnić.

Kot je pojasnil, so vložili tudi tožbo na delovno sodišče zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja. Sodišče je pritrdilo delavcu in podjetju Progros naložilo plačilo terjatev do njega. "Nato pridemo do tega, da so računi ponavadi že blokirani oz. zaprti in tukaj se zgodba glede terjatev do delavca konča," je opozoril Zrnić. Če bi pristojne institucije hitro ukrepale, po Zrnićevi oceni Boris Mijič danes morda ne bil poslanec DZ. Ob tem je pozval nadzorne organe v državi in druge pristojne institucije, da opravijo svoje delo. Po Lukićevih pojasnilih iz uradnih evidenc izhaja, da je poslanec Mijič zastopnik podjetja od konca lanskega maja, pred tem pa je bil od konca junija 2023 do konca lanskega maja prokurist podjetja. To funkcijo je v istem podjetju imel tudi od konca januarja 2016 do aprila 2020. "Tukaj torej ne gre za to, da je gospod poslanec padel nekako v to podjetje, da poskuša zadevo zdaj sanirati, prej pa ni nič vedel. Zadeva je pač zelo jasna, tudi iz javnih bilanc," je bil jasen Lukić. Iz javnih bilanc je razvidno tudi, da je imelo podjetje sedem računov, od katerih je šest zaprtih, eden pa blokiran od konca junija 2025. Podjetje je od 4. septembra 2024 tudi na seznamu delodajalcev s prepovedjo zaposlovanja tujcev ter tudi na seznamu delodajalcev z negativnimi referencami, ker Finančni upravi RS (Furs) ni predložilo REK obrazcev (obračuna davčnih odtegljajev) ter neplačnik davkov in prispevkov. Progros ima obenem tudi od 30.000 do 50.000 evrov neplačanih obveznosti do države. Lukič je dejal, da poslanca Mijiča zaradi spoštovanja volje ljudstva ne bodo pozvali k odstopu. Ga pa v luči podatkov, da je osnovna plača najnižje plačanega poslanca skoraj 5000 evrov bruto, ki se bo z junijem še zvišala, pozivajo, da naj "pusti na strani minimalca, ostalo pa naj zagotovi za poplačilo vseh terjatev za delavce". "Mislim, da bi bilo to higienično in tudi edino prav, da to naredi," je sklenil.

Resnica: Mijič se odgovornosti ne izogiba

Kot so sporočili iz Resnice, je Mijič podjetje prevzel maja 2025, ko so bile finančne težave že prisotne, a se kljub temu svoje odgovornosti ne izogiba.

Boris Mijič FOTO: Bobo