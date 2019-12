Nekdanji direktor AVP osumljen terjanja provizije za boksarski klub

Naj bi zahteval, da se 20 % zneska, ki ga je plačala agencija, nakaže na račun kranjskega boksarskega kluba

Ta se je pod drobnogledom specializiranega državnega tožilstva znašel, ker naj bi od enega izmed poslovnih partnerjev zahteval, naj 20 odstotkov od približno 20.000 evrov, ki jih bo podjetje prejelo od agencije, nakaže na račun kranjskega boksarskega kluba Bulldog.

Na specializiranem državnem tožilstvu so za Dnevnik povedali, da je zadeva v fazi preiskave in je zato ne morejo komentirati. Velov pa je povedal le, da "ni nikoli in nikdar ničesar zahteval in da nikoli ni bilo nič nakazano".

Kranjski klub na koncu ni prejel denarja

Kot piše Dnevnik, v klubu ne dajejo izjav, so pa med ''javno dostopnimi podatki našli informacijo, da je vodja boksarskega kluba na lanskih volitvah kandidiral na listi Velova za razvoj Kranja.''

Po informacijah časnika drži, da kranjski boksarski klub na koncu ni prejel denarja, saj se poslovni partner s tem ni strinjal, pač pa Velova naznanil organom pregona.

Velov je sicer tudi državni svetnik in kranjski mestni svetnik, s čela Agencije za varnost prometa pa se je moral posloviti maja letos, potem ko članom sveta ni ustrezno pojasnil dogodka, povezanega s poškodbo službenega avtomobila, ki ga je imel v stalni uporabi.